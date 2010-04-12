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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 525526527528>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 188
1. меньше 27
20%
38
2. 27 - 28.50
50%
94
3. 28.50 - 30
18%
34
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:49

  сірий написав:
  сірий написав:
  сірий написав:Ну что, продолжим нашу угадайку. Ставлю на цифру 26.97

ДА уж ПРОРУКОЖОПИЛСЯ :lol: на пару копеек. Завтра продолжим. :mrgreen:

:lol:

Эт чё, руками не в ту попал, или не хотел но попал, или не попал когда всё таки надо было попасть. :)
ты до 24, я до 25
Востаннє редагувалось Vitl в Сер 06 лют, 2019 22:10, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 21:53

  Yuri_T написав:
  somilitark написав:Может сразу на Хорватию в финале,как ваш кумир прапор учил?
Чтобы не мучать общественность этими абракадабрами,причём задним числом?

кумир прапор? это мимо кассы, как обычно


Американский мультимиллионер Либо имеет право делать эксцентричнные ставки и иногда проигрывать.
Для него это мелкие шалости и адреналин.
Вы - нет. Вы хотя бы прокормили себя, коммуналку оплатили да на лето на неделю Турции накопили. :? И до получки у друзей не сшибали бы. :lol: Какие тут могут быть у вас ставки? :roll: Кобра из дома прогонит или год давать не будет от отчаяния. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:01

Если бы понты светились, в Украине были бы белые ночи.. 8)
fler
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:10

  Yuri_T написав:
  lrs7719 написав:...А подьём - это купить тот же БАвл по 7 копеек в фервале 2016 г (на волне полит.кризиса) и продать его по 25-27 копеек летом 2017 взяв ещё и дивиди.

есть и те, кто держит до сегодняшних 34,5 копеек, не считая дивидендов.
в наших условиях девал страшен тем, что стоимость гривневого актива не потребительской группы растёт не линейно девалу, а по какой-то замысловатой экспоненте.


Та знаю. Но там либо нанообьёмы или железные тести́кулы. У меня после всех фондовых приключений здоровье и вера не та что была в 2014 году.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 22:10

  Libo написав:
  Yuri_T написав:
  somilitark написав:Может сразу на Хорватию в финале,как ваш кумир прапор учил?
Чтобы не мучать общественность этими абракадабрами,причём задним числом?

кумир прапор? это мимо кассы, как обычно


Американский мультимиллионер Либо имеет право делать эксцентричнные ставки и иногда проигрывать.
Для него это мелкие шалости и адреналин.
Вы - нет. Вы хотя бы прокормили себя, коммуналку оплатили да на лето на неделю Турции накопили. :? И до получки у друзей не сшибали бы. :lol: Какие тут могут быть у вас ставки? :roll: Кобра из дома прогонит или год давать не будет от отчаяния. :lol:



Вот , все точно вы пишите .
Я по взгляду жены, пришедшей с работы ,могу за 1 секунду ,точно определить , что мне сегодня -пи-е--ц!
Ща буду гадать...
Сегодня , в Африке , на самолетах и вертолетах спирт на радиостанциях и электронных прицелах меняли ?
Небось , как всегда в волноводы выливали и в баночку под правым крылом собирали ?
Знаем мы вас, мультимиллионеров.
холява
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 23:23

Re: Валютный рынок в контексте

Пацаны, а чем Вы тут занимаетесь последние три страницы?????
П.С. А я бухаю :oops: :D :mrgreen: :roll:
П.П.с. созрел бренди... собственно-ручный.... пробую :wink:
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 00:14

Re: Валютный рынок в контексте

ПриватБанк запускает услугу онлайн-обмена валют в Приват24 и всех терминалах самообслуживания банка с 00:01 7 февраля 2019 года. Как сообщила пресс-служба банка, такая услуга будет доступна через интернет-банк Приват24, мобильное приложение Privat24 и сервис безналичного обмена валют в терминалах самообслуживания.

В режиме онлайн можно будет покупать и продавать самые популярные среди украинцев валюты – евро и американский доллар. Продажа валюты онлайн будет осуществляться по текущему коммерческому курсу банка без дополнительных комиссий. :D
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 00:16

Приват прислал мейл с анонсом онлайн-продажи валюты с 7.02.
Побачимо, що воно таке.

Тестирование П24 показало:
Курс 27.10
При покупке на виртуальную интернет-карту комиссии нет
При покупке на КДВ - комиссия 0.5% (эфф.курс 27.236)
Других доступных мне опций (Приват-вклад, вклад "Стандарт") нет.

Т.е. безнал - без комиссий, обналичка - с обычной комиссией Привата.
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 07 лют, 2019 00:29, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 00:20

Re: Валютный рынок в контексте

Там последний год такие курсы, что смысла в купле/продаж в привате нет ни малейшего
В игноре: Перес де Куэльяр: ба-ла-бол, необычайно силен в прогнозах пост-фактум.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 00:22

Re: Валютный рынок в контексте

Starikan написав:Побачимо, що воно таке.

Те що й було раніше))
А чого чекати, уже ж 7-е. В Альфі вже купують від учора по 750$ онлайн)) Моно взагалі по 27.04 заманює.)
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