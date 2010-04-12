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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 лют, 2019 00:26
stryzhko написав:
Starikan написав:Побачимо, що воно таке.
Те що й було раніше))
А чого чекати, уже ж 7-е. В Альфі вже купують від учора по 750$ онлайн)) Моно взагалі по 27.04 заманює.)
Провів пробну закупку через приват24 без комісій по 27,10
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Вело
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Додано: Чет 07 лют, 2019 00:30
Captain Obvious написав:
Там последний год такие курсы, что смысла в купле/продаж в привате нет ни малейшего
У меня не кирпичи и даже не пачки. Курс 27.10 - ниже оптового. Только обналичить без комиссии не удается.
Востаннє редагувалось Starikan
в Чет 07 лют, 2019 00:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 00:31
Вело написав:
Провів пробну закупку через приват24 без комісій по 27,10
А на какую карту пошла валюта?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Starikan
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Додано: Чет 07 лют, 2019 00:46
Starikan написав:
Только обналичить без комиссии не удается.
через депозит без комиссии, но с временным лагом в 1 месяц ...
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Kalgan
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Додано: Чет 07 лют, 2019 00:53
Starikan написав:
Приват прислал мейл с анонсом онлайн-продажи валюты с 7.02.
Побачимо, що воно таке.Тестирование П24 показало:
Курс 27.10
При покупке на виртуальную интернет-карту комиссии нет
При покупке на КДВ - комиссия 0.5% (эфф.курс 27.236)
Других доступных мне опций (Приват-вклад, вклад "Стандарт") нет.
Т.е. безнал - без комиссий, обналичка - с обычной комиссией Привата.
Я больше жду продажу там ОВГЗ)
"У Вас нет карт для зачислений в валюте ДОЛ" - там надо "Заказать карту"? Оно будет брать плату за обслуживание?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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Додано: Чет 07 лют, 2019 01:06
Alex2006 написав:
"У Вас нет карт для зачислений в валюте ДОЛ" - там надо "Заказать карту"? Оно будет брать плату за обслуживание?
А как можно купить безналичную валюту, если нету открытого счета (карты) в этой валюте ?
Но тарифы пока не поменялись, не именная универсальная/для выплат - бесплатно, виртуальная (по сути счет) - бесплатно
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Kalgan
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Додано: Чет 07 лют, 2019 01:06
Alex2006 написав: Starikan написав:
Приват прислал мейл с анонсом онлайн-продажи валюты с 7.02.
Побачимо, що воно таке.Тестирование П24 показало:
Курс 27.10
При покупке на виртуальную интернет-карту комиссии нет
При покупке на КДВ - комиссия 0.5% (эфф.курс 27.236)
Других доступных мне опций (Приват-вклад, вклад "Стандарт") нет.
Т.е. безнал - без комиссий, обналичка - с обычной комиссией Привата.
Я больше жду продажу там ОВГЗ)
"У Вас нет карт для зачислений в валюте ДОЛ" - там надо "Заказать карту"? Оно будет брать плату за обслуживание?
Интернет-карту открыть в Приват24.
А вообще, переходите на ветку Приватбанка, а то утром ДС надает по шапке нам и будет прав.
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