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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 526527528529>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 189
1. меньше 27
21%
39
2. 27 - 28.50
50%
94
3. 28.50 - 30
18%
34
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 00:26

  stryzhko написав:
Starikan написав:Побачимо, що воно таке.

Те що й було раніше))
А чого чекати, уже ж 7-е. В Альфі вже купують від учора по 750$ онлайн)) Моно взагалі по 27.04 заманює.)
Провів пробну закупку через приват24 без комісій по 27,10
Вело
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 00:30

  Captain Obvious написав:Там последний год такие курсы, что смысла в купле/продаж в привате нет ни малейшего

У меня не кирпичи и даже не пачки. Курс 27.10 - ниже оптового. Только обналичить без комиссии не удается.
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 07 лют, 2019 00:32, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 00:31

  Вело написав:Провів пробну закупку через приват24 без комісій по 27,10

А на какую карту пошла валюта?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 00:46

Re: Валютный рынок в контексте

  Starikan написав:Только обналичить без комиссии не удается.

через депозит без комиссии, но с временным лагом в 1 месяц ...
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 00:53

  Starikan написав:Приват прислал мейл с анонсом онлайн-продажи валюты с 7.02.
Побачимо, що воно таке.

Тестирование П24 показало:
Курс 27.10
При покупке на виртуальную интернет-карту комиссии нет
При покупке на КДВ - комиссия 0.5% (эфф.курс 27.236)
Других доступных мне опций (Приват-вклад, вклад "Стандарт") нет.

Т.е. безнал - без комиссий, обналичка - с обычной комиссией Привата.

Я больше жду продажу там ОВГЗ)
"У Вас нет карт для зачислений в валюте ДОЛ" - там надо "Заказать карту"? Оно будет брать плату за обслуживание?
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 01:06

Re: Валютный рынок в контексте

  Alex2006 написав:"У Вас нет карт для зачислений в валюте ДОЛ" - там надо "Заказать карту"? Оно будет брать плату за обслуживание?

А как можно купить безналичную валюту, если нету открытого счета (карты) в этой валюте ?
Но тарифы пока не поменялись, не именная универсальная/для выплат - бесплатно, виртуальная (по сути счет) - бесплатно
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 01:06

  Alex2006 написав:
  Starikan написав:Приват прислал мейл с анонсом онлайн-продажи валюты с 7.02.
Побачимо, що воно таке.

Тестирование П24 показало:
Курс 27.10
При покупке на виртуальную интернет-карту комиссии нет
При покупке на КДВ - комиссия 0.5% (эфф.курс 27.236)
Других доступных мне опций (Приват-вклад, вклад "Стандарт") нет.

Т.е. безнал - без комиссий, обналичка - с обычной комиссией Привата.

Я больше жду продажу там ОВГЗ)
"У Вас нет карт для зачислений в валюте ДОЛ" - там надо "Заказать карту"? Оно будет брать плату за обслуживание?


Интернет-карту открыть в Приват24.
А вообще, переходите на ветку Приватбанка, а то утром ДС надает по шапке нам и будет прав.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 01:29

Re: Валютный рынок в контексте

отлично, теперь не нужно бегать по обменкам, 27.10 в приват24 для моего села это курс приема, далее за месячный депо и вуаля

p.s. обмен универсалка UAH -> универсалка USD прошел без комиссий
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 01:43

Re: Валютный рынок в контексте

Вангую в пятницу рывок на МБ вверх потому что банки начнут закрывать позицию по проданной валюте онлайн населению. А покупать будут массово, так как в регионах курс 27.10 это сладкий.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 01:47

Re: Валютный рынок в контексте

Zebra написав:отлично, теперь не нужно бегать по обменкам

Завтра або обмінки вниз або банки вверх. А Приват, Альфа і Універсал виходять на міжбанк, бо по 27.04 вже всі $ розкупили))
stryzhko
 
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