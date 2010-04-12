Международный астролог высшей категории, астрополиттехнолог Влад Росс.



Таким образом, в нашей стране начинается семилетний цикл изменений. Произойдет полное переустройство Украины. И уже с 2025 года нас ожидает большой экономический рост. У Украины возникнут просто бешеные возможности, к нам пойдут серьезные инвестиции.



— Следующий, 2019 год — это год Желтой Свиньи, а значит, он связан с любимой украинцами свинкой, да еще и цвет наш, — говорит астролог. — Поэтому при всех испытаниях, которые ожидают Украину в следующем году (возвращение внешнего долга, экономические проблемы), мы останемся на плаву и будем выходить из самых сложных ситуаций.— В следующем году ожидаются кардинальные изменения. Уже 8 марта Уран входит в зодиакальный знак Тельца, который является символом Украины. А Уран, как известно, связан с революционными, быстрыми и неожиданными, изменениями. Так вот, Уран входит в знак Тельца на целых семь лет.Вхождение Урана в знак Тельца говорит и о том, что президентские выборы в Украине выиграет «темная лошадка» — кандидат, которого никто не ожидал. Многие думают, что победит Порошенко или Тимошенко, но более вероятно, что благодаря влиянию Урана, духу и стилю этой планеты, победителем станет «темная лошадка». Кроме того, вхождение Урана в зодиакальный знак Тельца, который является символом денег,