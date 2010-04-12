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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 526527528529

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 189
1. меньше 27
21%
39
2. 27 - 28.50
50%
94
3. 28.50 - 30
18%
34
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 01:57

  stryzhko написав:
Zebra написав:отлично, теперь не нужно бегать по обменкам

Завтра або обмінки вниз або банки вверх. А Приват, Альфа і Універсал виходять на міжбанк, бо по 27.04 вже всі $ розкупили))

Згоден. Завтра летимо вгору на МБ :mrgreen:
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 01:57

Нас ждет замечательное будущее. :idea:
Нервных, тупиков и вату прошу сесть, резко выдохнуть и смазаться нашатырём.
8) 8) 8)


Международный астролог высшей категории, астрополиттехнолог Влад Росс.

— Следующий, 2019 год — это год Желтой Свиньи, а значит, он связан с любимой украинцами свинкой, да еще и цвет наш, — говорит астролог. — Поэтому при всех испытаниях, которые ожидают Украину в следующем году (возвращение внешнего долга, экономические проблемы), мы останемся на плаву и будем выходить из самых сложных ситуаций.

— В следующем году ожидаются кардинальные изменения. Уже 8 марта Уран входит в зодиакальный знак Тельца, который является символом Украины. А Уран, как известно, связан с революционными, быстрыми и неожиданными, изменениями. Так вот, Уран входит в знак Тельца на целых семь лет. Таким образом, в нашей стране начинается семилетний цикл изменений. Произойдет полное переустройство Украины. И уже с 2025 года нас ожидает большой экономический рост. У Украины возникнут просто бешеные возможности, к нам пойдут серьезные инвестиции.
Вхождение Урана в знак Тельца говорит и о том, что президентские выборы в Украине выиграет «темная лошадка» — кандидат, которого никто не ожидал. Многие думают, что победит Порошенко или Тимошенко, но более вероятно, что благодаря влиянию Урана, духу и стилю этой планеты, победителем станет «темная лошадка». Кроме того, вхождение Урана в зодиакальный знак Тельца, который является символом денег, совершенно развернет финансовые потоки в нашей стране, что приведет к ликвидации коррупционных схем. В течение ближайших семи лет олигархическое правление в Украине будет полностью разрушено.

https://fakty.ua/290362-ukrainu-zhdut-k ... nt=6913402

Libo
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 04:21

  Alex2006 написав:Я больше жду продажу там ОВГЗ)


Приват вроде продает. Только недешево и суммьі от миллиона
sergey_sryvkin
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