Приват вроде продает. Только недешево и суммьі от миллиона
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 лют, 2019 04:21
Додано: Чет 07 лют, 2019 08:24
Продолжим нашу угадайку.
Сначала рыжика попытаются подбросить, но имея силу притяжения -полетит вниз к 26.88
Додано: Чет 07 лют, 2019 08:33
Востаннє редагувалось сірий в Чет 07 лют, 2019 09:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 07 лют, 2019 09:05
Re: Валютный рынок в контексте
м. Левобережная 27,02/27,12
Додано: Чет 07 лют, 2019 09:16
Это да, но они анонсировали и розничные продажи, но их все нет
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Чет 07 лют, 2019 09:26
Было бы неплохо. А то мне не очень нравиться, что НБУ постоянно вливает гривну на рынок, нужно и выкупать обратно, заодно зарабатывая на разнице курсов)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Чет 07 лют, 2019 09:45
Re: Валютный рынок в контексте
какие прогнозы на сегодня? опять сыграем 10-15 коп вниз?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Чет 07 лют, 2019 09:49
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Чет 07 лют, 2019 09:50
...трохи не так, точніше, навпаки
- тобто вгору!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 07 лют, 2019 09:52
Re: Валютный рынок в контексте
05/10
88/98
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
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