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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 527528529530531>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 191
1. меньше 27
21%
40
2. 27 - 28.50
50%
95
3. 28.50 - 30
18%
34
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 04:21

  Alex2006 написав:Я больше жду продажу там ОВГЗ)


Приват вроде продает. Только недешево и суммьі от миллиона
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 08:24

Продолжим нашу угадайку.
Сначала рыжика попытаются подбросить, но имея силу притяжения -полетит вниз к 26.88 :D
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 08:33

  Vitl написав:ты до 24, я до 25

Витёк, замётано. :D
ПАПа -рясу приготовил :lol:
Востаннє редагувалось сірий в Чет 07 лют, 2019 09:06, всього редагувалось 1 раз.
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:05

Re: Валютный рынок в контексте

м. Левобережная 27,02/27,12
Danik
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:16

  sergey_sryvkin написав:
  Alex2006 написав:Я больше жду продажу там ОВГЗ)


Приват вроде продает. Только недешево и суммьі от миллиона

Это да, но они анонсировали и розничные продажи, но их все нет :(
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:26

  Zebra написав:Вангую в пятницу рывок на МБ вверх потому что банки начнут закрывать позицию по проданной валюте онлайн населению. А покупать будут массово, так как в регионах курс 27.10 это сладкий.

Было бы неплохо. А то мне не очень нравиться, что НБУ постоянно вливает гривну на рынок, нужно и выкупать обратно, заодно зарабатывая на разнице курсов)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:45

Re: Валютный рынок в контексте

какие прогнозы на сегодня? опять сыграем 10-15 коп вниз?
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:49

Re: Валютный рынок в контексте

  сірий написав:вниз к 26.88

будут прыгать вокруг 27.00, ниже 26.90 не опустят
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:50

  vitaliian написав:какие прогнозы на сегодня? опять сыграем 10-15 коп вниз?

...трохи не так, точніше, навпаки :wink:
- тобто вгору! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:52

Re: Валютный рынок в контексте

05/10
88/98
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
 
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