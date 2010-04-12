Без передышки? Ну незнаю, народ итак уже недоверчиво смотрит - с чего бы вдруг такие курсы?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 лют, 2019 09:53
Без передышки? Ну незнаю, народ итак уже недоверчиво смотрит - с чего бы вдруг такие курсы?
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: Чет 07 лют, 2019 10:02
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,980/27,015 UAH/USD виртуально, без сделок.
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 07 февраля с уровней: доллар – 26,80/27,10 UAH/USD, евро – 30,35/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,387/0,412 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 20,0 коп.
Евро по сравнению с 06 февраля по спросу понизился на 25,0 коп., став ниже по оферам на 30,0 коп.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 06 февраля по спросу и по предложению понизился на 50 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилась до отметки $1,1364, просев к $1,1362 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до $1,1357 на открытии торгов в Европе.
Дата: 07 февраля 2019 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,10/27,15 UAH/USD
€ – 30,95/31,07 UAH/EUR
RUB – 0,407/0,409 UAH/RUB
US
Додано: Чет 07 лют, 2019 10:12
Додано: Чет 07 лют, 2019 10:17
Динамика изменений остатка по гривневым ОВГЗ на сегодня.
Всего +3337
НБУ -1400
Банки +1917
Юрики +1666
Физики +0,004
Нерезы +1146
Живите своим умом!
Додано: Чет 07 лют, 2019 10:17
Востаннє редагувалось сірий в Чет 07 лют, 2019 10:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 07 лют, 2019 10:20
Додано: Чет 07 лют, 2019 10:20
Привет из Днепра-2
Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,980/27,015 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене тренда на рынке гривневой ликвидности – там появились признаки заметного сжатия гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывало падение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 455,3 млн. грн. к отметке 39 968,2 млн. грн.
Судя по всему, эта динамика обескуражила участников торгов безналичным «американцев», которые выйдя около 10.02 в реальную сферу, ограничились расширением спреда котировок доллара до 26,97/27,02 UAH/USD. Эти уровни цен оставались действующими до 10.15 Киева.
Однако, спустя 2 минуты, словно поверив в «надежность» проблем с гривневой ликвидностью, безналичная пара доллар-гривня откатилась к 26,96/26,98 UAH/USD.
US
Додано: Чет 07 лют, 2019 10:23
Динамика изменений остатка за день по гривневым ОВГЗ на сегодня.
Всего +3337
НБУ -1400
Банки +1917
Юрики +1666
Физики +0,004
Нерезы +1146
Живите своим умом!
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