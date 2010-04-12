RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 527528529530

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 191
1. меньше 27
21%
40
2. 27 - 28.50
50%
95
3. 28.50 - 30
18%
34
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 09:53

  vitaliian написав:какие прогнозы на сегодня? опять сыграем 10-15 коп вниз?

Без передышки? Ну незнаю, народ итак уже недоверчиво смотрит - с чего бы вдруг такие курсы?
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1602
З нами з: 02.03.15
Подякував: 304 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:02

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,980/27,015 UAH/USD виртуально, без сделок.

Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 07 февраля с уровней: доллар – 26,80/27,10 UAH/USD, евро – 30,35/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,387/0,412 UAH/RUB.

По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 20,0 коп.

Евро по сравнению с 06 февраля по спросу понизился на 25,0 коп., став ниже по оферам на 30,0 коп.

Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 06 февраля по спросу и по предложению понизился на 50 пунктов.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилась до отметки $1,1364, просев к $1,1362 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до $1,1357 на открытии торгов в Европе.


Дата: 07 февраля 2019 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,10/27,15 UAH/USD
€ – 30,95/31,07 UAH/EUR
RUB – 0,407/0,409 UAH/RUB

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70651
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4553 раз.
Подякували: 8269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:07

Что там рыжик.?
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1203
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1520 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:09

  сірий написав:Что там рыжик.?

устал :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30872
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3041 раз.
Подякували: 5248 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:12

  ребе Нок написав:
  vitaliian написав:какие прогнозы на сегодня? опять сыграем 10-15 коп вниз?

Без передышки? Ну незнаю, народ итак уже недоверчиво смотрит - с чего бы вдруг такие курсы?

Таки да, покращення пришло. Топливо дешевеет, техника дешевеет.
Сейчас подправим торговый баланс :D
Rainbow
 
Повідомлень: 2086
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:17

Динамика изменений остатка по гривневым ОВГЗ на сегодня.

Всего +3337

НБУ -1400
Банки +1917
Юрики +1666
Физики +0,004
Нерезы +1146
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30872
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3041 раз.
Подякували: 5248 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:17

  zzzzzz написав:
  сірий написав:Что там рыжик.?

устал :mrgreen:

Пните его кто-нибудь. Работать пора :mrgreen:
Востаннє редагувалось сірий в Чет 07 лют, 2019 10:20, всього редагувалось 1 раз.
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1203
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1520 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:20

  Долярчик написав:...

Ты зайди в Оушен/ДримТаун/СкайМол в выходной день, немного по-другому мир увидишь. А очереди а сэконд были и в 2010-13х годах, каждому своё..!
З.Ы. Сегодня таки должен быть ацкок по баксу, ИМХО.
Investor_33
 
Повідомлень: 648
З нами з: 16.05.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:20

Привет из Днепра-2

Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,980/27,015 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене тренда на рынке гривневой ликвидности – там появились признаки заметного сжатия гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывало падение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 455,3 млн. грн. к отметке 39 968,2 млн. грн.

Судя по всему, эта динамика обескуражила участников торгов безналичным «американцев», которые выйдя около 10.02 в реальную сферу, ограничились расширением спреда котировок доллара до 26,97/27,02 UAH/USD. Эти уровни цен оставались действующими до 10.15 Киева.

Однако, спустя 2 минуты, словно поверив в «надежность» проблем с гривневой ликвидностью, безналичная пара доллар-гривня откатилась к 26,96/26,98 UAH/USD.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70651
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4553 раз.
Подякували: 8269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 10:23

Динамика изменений остатка за день по гривневым ОВГЗ на сегодня.

Всего +3337

НБУ -1400
Банки +1917
Юрики +1666
Физики +0,004
Нерезы +1146


Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30872
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3041 раз.
Подякували: 5248 раз.
 
Профіль
13
2
1
  #<1 ... 527528529530
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, isen, underW, zzzzzz і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 652, 653, 654
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6538 1402148
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лют, 2019 23:33
vovan_prm
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1425, 1426, 1427
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14266 1656756
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лют, 2019 13:29
Zebra
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 268591
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.