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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 531532533534535>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 193
1. меньше 27
21%
41
2. 27 - 28.50
50%
96
3. 28.50 - 30
18%
34
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:00

  Alex2006 написав:
  Starikan написав:Приват прислал мейл с анонсом онлайн-продажи валюты с 7.02.
Побачимо, що воно таке.

Тестирование П24 показало:
Курс 27.10
При покупке на виртуальную интернет-карту комиссии нет
При покупке на КДВ - комиссия 0.5% (эфф.курс 27.236)
Других доступных мне опций (Приват-вклад, вклад "Стандарт") нет.

Т.е. безнал - без комиссий, обналичка - с обычной комиссией Привата.

Я больше жду продажу там ОВГЗ)
"У Вас нет карт для зачислений в валюте ДОЛ" - там надо "Заказать карту"? Оно будет брать плату за обслуживание?


Думаю що і при купівлі ОДВЗ онлайн Приват встановить дуже високий мінімальний рівень. Зараз у них покупка від 1000000 грн та 40000 валютні ОДВЗ.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:01

банкиры :mrgreen:
ветку не перепутали?

26.95-27.00/27.07-27.10
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:03

Re: Валютный рынок в контексте

продовжується= триває
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:04

  Искатель написав:
  Alexanderman написав:Позволю себе вмешаться: валютный рынок - это не обязательно "наличный валютный рынок".
Многим валюта нужна для расчетов. Например, на том же АлиЭкспрессе и т.п. Да, можно гривной :) Но иногда хочется взять подешевле, а когда понадобится - расплатиться.
В этом случае комиссия за снятие наличных - ни о чем.
И... Вам правильно сказали, такие вопросы не у ДС на ветке. Это на ветки банков - и там можно до опупения обсуждать...

Не соглашусь с Вами. Информация была представлена как курсы банков для онлайн операций. Информация верная, но однобокая, пригодится только для расчетов в интернете.И я ее уточнил для тех форумчан, которые планируют или планировали осуществлять покупки валюты с последующим выводом в наличные. Мне кажется, моя информация именно для этой ветки и уберегает форумчан от лишних затрат. Я Вас тоже могу отсылать на профильные ветки банков и другие информеры, где печатаются текущие курсы обмена валют конкретных банков
Alexanderman
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:06

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Всі накупили, тепер біжіть зливайте дешевше. Свято гривні продовжується, попереджали "оленів".

Такі ті хто продаватимуть сьогодні позаздрять тим хто продавав вчора?
А Ви сміялись з мене нещодавно.. :roll:
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:13

через тиждень максимум два очікую 26.70-26.80
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:13

Привет из Днепра-4

К 11.10 из-за доминирования продаж СКВ на межбанке котировки безналичного доллара удерживались на уровне 26,94/26,96 UAH/USD. «Продавцов на моменте на рынке больше, хотя медвежьего энтузиазма поубавилось», - констатировал наш консультант.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:14

  zzzzzz написав:
  сірий написав:Что там рыжик.?

устал :mrgreen:

Не искючено, что просто затаился перед прыжком.
С сегодняшнего дня отменена норма о заблаговременном резервировании гривны для покупки валюты. Сегодняшние утренние заявки могут пойти на рынок уже перед обедом.
Интересно, как рынок это отработает.
В перспективе могу наванговать ослабление синдрома понедельника.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:21

Re: Валютный рынок в контексте

похоже 27,.. +/-,10к будет уровнем сопротивления
Scorpion1
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:27

Нацбанк выкупает по 26,96.
Искатель
 
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