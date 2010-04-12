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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 лют, 2019 11:00
Alex2006 написав: Starikan написав:
Приват прислал мейл с анонсом онлайн-продажи валюты с 7.02.
Побачимо, що воно таке.Тестирование П24 показало:
Курс 27.10
При покупке на виртуальную интернет-карту комиссии нет
При покупке на КДВ - комиссия 0.5% (эфф.курс 27.236)
Других доступных мне опций (Приват-вклад, вклад "Стандарт") нет.
Т.е. безнал - без комиссий, обналичка - с обычной комиссией Привата.
Я больше жду продажу там ОВГЗ)
"У Вас нет карт для зачислений в валюте ДОЛ" - там надо "Заказать карту"? Оно будет брать плату за обслуживание?
Думаю що і при купівлі ОДВЗ онлайн Приват встановить дуже високий мінімальний рівень. Зараз у них покупка від 1000000 грн та 40000 валютні ОДВЗ.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 11:01
банкиры
ветку не перепутали?
26.95-27.00/27.07-27.10
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
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Додано: Чет 07 лют, 2019 11:03
продовжується= триває
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Додано: Чет 07 лют, 2019 11:04
Искатель написав: Alexanderman написав:
Позволю себе вмешаться: валютный рынок - это не обязательно "наличный валютный рынок".
Многим валюта нужна для расчетов. Например, на том же АлиЭкспрессе и т.п. Да, можно гривной
Но иногда хочется взять подешевле, а когда понадобится - расплатиться.
В этом случае комиссия за снятие наличных - ни о чем.
И... Вам правильно сказали, такие вопросы не у ДС на ветке. Это на ветки банков - и там можно до опупения обсуждать...
Не соглашусь с Вами. Информация была представлена как курсы банков для онлайн операций. Информация верная, но однобокая, пригодится только для расчетов в интернете.И я ее уточнил для тех форумчан, которые планируют или планировали осуществлять покупки валюты с последующим выводом в наличные. Мне кажется, моя информация именно для этой ветки и уберегает форумчан от лишних затрат. Я Вас тоже могу отсылать на профильные ветки банков и другие информеры, где печатаются текущие курсы обмена валют конкретных банков
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Додано: Чет 07 лют, 2019 11:06
Перес де Куэльяр написав:
Всі накупили, тепер біжіть зливайте дешевше. Свято гривні продовжується, попереджали "оленів".
Такі ті хто продаватимуть сьогодні позаздрять тим хто продавав вчора?
А Ви сміялись з мене нещодавно..
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Додано: Чет 07 лют, 2019 11:13
через тиждень максимум два очікую 26.70-26.80
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Додано: Чет 07 лют, 2019 11:13
Привет из Днепра-4
К 11.10 из-за доминирования продаж СКВ на межбанке котировки безналичного доллара удерживались на уровне 26,94/26,96 UAH/USD. «Продавцов на моменте на рынке больше, хотя медвежьего энтузиазма поубавилось», - констатировал наш консультант.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 11:14
zzzzzz написав: сірий написав:
Что там рыжик.?
устал
Не искючено, что просто затаился перед прыжком.
С сегодняшнего дня отменена норма о заблаговременном резервировании гривны для покупки валюты. Сегодняшние утренние заявки могут пойти на рынок уже перед обедом.
Интересно, как рынок это отработает.
В перспективе могу наванговать ослабление синдрома понедельника.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 11:21
похоже 27,.. +/-,10к будет уровнем сопротивления
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Додано: Чет 07 лют, 2019 11:27
Нацбанк выкупает по 26,96.
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Искатель
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