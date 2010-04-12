Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 лют, 2019 11:33
Привет из Днепра-5 По состоянию на 11.27 Киева безналичный доллар, приостановив сохранив нисходящий тренд, консолидировался на отметке 26,95/26,96 UAH/USD, сузив спред. Откат взял тайм-аут на появившихся покупках доллара, выровнявших его рынок в баланс спроса и предложения. Дополуденная «ползучая» коррекция долларовых цен на валютном межбанке, которую была вызвана доминированием продаж СКВ, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/17,50% годовых. Эта застывшая динамика показателя противоречит изрядному снижению объема остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора, свидетельствовавшему о нехватке гривни. US
дядя Caша
Нострадамус Jr
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Додано: Чет 07 лют, 2019 11:36
куда спустимся, что кто думает?до 26.50 дожмем? весной после выборов можем улететь снова на 28?
genapu738
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Додано: Чет 07 лют, 2019 11:41
Просто надо уметь ждать и не дёргаться. В Период конец мая - начало июля 2019г надо тариться баксом по сладкому курсу.
Yuri_61
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Додано: Чет 07 лют, 2019 11:42
genapu738 написав:
куда спустимся, что кто думает?до 26.50 дожмем? весной после выборов можем улететь снова на 28?
Ничто не улетит. Баксов всем хватит
Yuri_61
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Додано: Чет 07 лют, 2019 11:54
а результат выборов и новый президент как может повлиять на курс?зеленский, тимошенко вроде не дружат с мвф и сторонники дефолта, а нам в мае отдавать долги еще и повышать цену на газ
genapu738
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Додано: Чет 07 лют, 2019 11:55
Я не обсуждаю комиссии и условия обналичивания. Я обсуждаю однобокость и некорректность предоставленной Вами информации в теме ветки. Это понятно?
Alexanderman
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Додано: Чет 07 лют, 2019 12:00
https://news.finance.ua/ru/news/-/44351 ... yh-sredstv
Нацбанк разрешил покупать валюту за счет кредитных средств
Vitalych-new
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Додано: Чет 07 лют, 2019 12:00
Alexanderman написав: zzzzzz написав:
Обсуждение комиссий и условий обналичивание не входит в тему данной ветки. Может со второго раза вы это поймете.
Я не обсуждаю комиссии и условия обналичивания. Я обсуждаю однобокость и некорректность предоставленной Вами информации в теме ветки. Это понятно?
блин, у меня уже нет слов....вся ветка ему объясняет , но до чела не доходит
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 07 лют, 2019 12:05
Vitalych-new написав:
https://news.finance.ua/ru/news/-/443515/natsbank-razreshil-pokupat-valyutu-za-schet-kreditnyh-sredstv
Нацбанк разрешил покупать валюту за счет кредитных средств
армия буратин пополнится.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Додано: Чет 07 лют, 2019 12:15
Так, наприклад, по євро депозит тривалістю 1 місяць відсутній.[/quote]
есть приват вклад[/quote] Так приват-вклад показує комісію 1% за зарахування на нього з картки Універсальна, зарахування на КДВ комісія 0,5%.
VASH
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