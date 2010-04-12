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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 532533534535>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 193
1. меньше 27
21%
41
2. 27 - 28.50
50%
96
3. 28.50 - 30
18%
34
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:33

Привет из Днепра-5

По состоянию на 11.27 Киева безналичный доллар, приостановив сохранив нисходящий тренд, консолидировался на отметке 26,95/26,96 UAH/USD, сузив спред.
Откат взял тайм-аут на появившихся покупках доллара, выровнявших его рынок в баланс спроса и предложения.

Дополуденная «ползучая» коррекция долларовых цен на валютном межбанке, которую была вызвана доминированием продаж СКВ, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/17,50% годовых.

Эта застывшая динамика показателя противоречит изрядному снижению объема остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора, свидетельствовавшему о нехватке гривни.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:36

Re: Валютный рынок в контексте

куда спустимся, что кто думает?до 26.50 дожмем? весной после выборов можем улететь снова на 28?
genapu738
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:41

Re: Валютный рынок в контексте

Просто надо уметь ждать и не дёргаться. В Период конец мая - начало июля 2019г надо тариться баксом по сладкому курсу.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:42

  genapu738 написав:куда спустимся, что кто думает?до 26.50 дожмем? весной после выборов можем улететь снова на 28?


Ничто не улетит. Баксов всем хватит
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:54

Re: Валютный рынок в контексте

а результат выборов и новый президент как может повлиять на курс?зеленский, тимошенко вроде не дружат с мвф и сторонники дефолта, а нам в мае отдавать долги еще и повышать цену на газ
genapu738
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:55

  zzzzzz написав:
  Alexanderman написав:
  zzzzzz написав:
Обсуждение комиссий и условий обналичивание не входит в тему данной ветки. Может со второго раза вы это поймете.

Я не обсуждаю комиссии и условия обналичивания. Я обсуждаю однобокость и некорректность предоставленной Вами информации в теме ветки. Это понятно?
Alexanderman
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:00

Re: Валютный рынок в контексте

https://news.finance.ua/ru/news/-/44351 ... yh-sredstv
Нацбанк разрешил покупать валюту за счет кредитных средств
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:00

  Alexanderman написав:
  zzzzzz написав:Обсуждение комиссий и условий обналичивание не входит в тему данной ветки. Может со второго раза вы это поймете.

Я не обсуждаю комиссии и условия обналичивания. Я обсуждаю однобокость и некорректность предоставленной Вами информации в теме ветки. Это понятно?


блин, у меня уже нет слов....вся ветка ему объясняет , но до чела не доходит
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:05

  Vitalych-new написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/443515/natsbank-razreshil-pokupat-valyutu-za-schet-kreditnyh-sredstv
Нацбанк разрешил покупать валюту за счет кредитных средств

армия буратин пополнится.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:15

Так, наприклад, по євро депозит тривалістю 1 місяць відсутній.[/quote]
есть приват вклад[/quote]

Так приват-вклад показує комісію 1% за зарахування на нього з картки Універсальна, зарахування на КДВ комісія 0,5%.
VASH
 
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