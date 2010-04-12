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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 лют, 2019 12:17
ничего так поработали: "Украинские банки в 2018 году получили 21,7 миллиардов гривен чистой прибыли". На чем, на качелях?
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edgar_po
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