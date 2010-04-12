RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 532533534535

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 193
1. меньше 27
21%
41
2. 27 - 28.50
50%
96
3. 28.50 - 30
18%
34
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 12:17

Re: Валютный рынок в контексте

ничего так поработали: "Украинские банки в 2018 году получили 21,7 миллиардов гривен чистой прибыли". На чем, на качелях?
edgar_po
 
Повідомлень: 128
З нами з: 09.04.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 532533534535
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: edgar_po, imlex і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 652, 653, 654
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6539 1402200
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лют, 2019 10:51
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1425, 1426, 1427
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14266 1656830
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лют, 2019 13:29
Zebra
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 268600
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.