Додано: Чет 07 лют, 2019 13:13

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в четверг стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,980/27,015 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стало известно о смене тренда на рынке гривневой ликвидности – там появились признаки заметного сжатия гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывало падение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 48 455,3 млн. грн. к отметке 39 968,2 млн. грн.



Судя по всему, эта динамика обескуражила участников торгов безналичным «американцев», которые выйдя около 10.02 в реальную сферу, ограничились расширением спреда котировок доллара до 26,97/27,02 UAH/USD. Эти уровни цен оставались действующими до 10.15 Киева.



Однако, спустя 2 минуты, словно поверив в «надежность» проблем с гривневой ликвидностью, безналичная пара доллар-гривня откатилась к 26,96/26,98 UAH/USD.



Около 10.41 котировки доллара, подтверждая ожидания о пролонгации нисходящего тренда более низким, чем накануне, темпом, просели к 26,94/26,96 UAH/USD.



К 11.10 из-за доминирования продаж СКВ на межбанке котировки безналичного доллара удерживались на уровне 26,94/26,96 UAH/USD. «Продавцов на моменте на рынке больше, хотя медвежьего энтузиазма поубавилось», - констатировал наш консультант.



По состоянию на 11.27 Киева безналичный доллар, приостановив сохранив нисходящий тренд, консолидировался на отметке 26,95/26,96 UAH/USD, сузив спред.

Откат взял тайм-аут на появившихся покупках доллара, выровнявших его рынок в баланс спроса и предложения.



Дополуденная «ползучая» коррекция долларовых цен на валютном межбанке, которую была вызвана доминированием продаж СКВ, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,00/17,50% годовых.



Эта застывшая динамика показателя противоречит изрядному снижению объема остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора, свидетельствовавшему о нехватке гривни.



К 12.12 котировки безналичного доллара, начав немногим ранее расти, приподнялись к 26,98/26,99 UAH/USD. «В росте принимали участие как нерезиденты, так и отечественные игроки, все по чуть-чуть. Даже регулятор умудрился выкупить до $20,0 млн. Обороты торгов средние», - прокомментировал ситуацию наш гуру.



Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 26,9591 UAH/USD, потеряв 0,31 коп.



Наконец, около 13.10 котировки безналичного «американца», консолидировались

на отметке 26,97/26,98 UAH/USD.

В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 07 февраля с уровней: доллар – 26,80/27,10 UAH/USD, евро – 30,35/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,387/0,412 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 20,0 коп.



Евро по сравнению с 06 февраля по спросу понизился на 25,0 коп., став ниже по оферам на 30,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 06 февраля по спросу и по предложению понизился на 50 пунктов.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилась до отметки $1,1364, просев к $1,1362 на закрытии азиатской сессии форекса и снова упав до $1,1357 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 07 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,02/27,10 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос повысился на 2,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.), евро – 30,77/30,97 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 февраля спрос просел на 3,0 коп., офера стали ниже на 13,0 коп.), рубль - 0,402/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос упал на 30 пунктов, офера потеряли 40 пунктов).



На открытии торгов 07 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась равновесная торговля с невысокими оборотами.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,02/27,10 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос повысился на 2,0 коп., предложение потеряло 5,0 коп.), евро – 30,77/30,97 UAH/EUR (по сравнению с открытием 06 февраля спрос просел на 3,0 коп., офера стали ниже на 13,0 коп.), рубль - 0,402/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос упал на 30 пунктов, офера потеряли 40 пунктов).



На старте торгов 07 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра редкие поначалу сделки проходили в балансе спроса и оферов.



Около 12.13 киевские дилеры заметно понизили цены «американца» и опустили пару евро-гривня: 26,95/27,03 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Киевляне пока успевают за рынком.



По состоянию на 12.23 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о радикальных переменах в настроениях клиентов – утреннее доминирование розничного «приноса» сменилось клиентским спросом на оптовые партии доллара. На этом фоне в городе действовали цены: 27,00/27,08 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль 0,404/0,408 UAH/RUB.



К 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня просели, сопровождаясь торговлей в условиях баланса спроса и предложения: 26,97/27,05 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность упала, несмотря на сбалансированность рынка.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 07 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,10/27,15 UAH/USD, евро – 30,95/31,07 UAH/EUR, рубль - 0,407/0,409 UAH/RUB, Киев опт 27,00/27,10 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,00/27,10 UAH/USD, евро (опт) 30,75-80/30,95-31,00 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,75-80/31,95-31,00 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,90/27,20 UAH/USD, евро – 30,50/31,00 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,410 RUB/USD, Одесса – опт 26,97/27,04 UAH/USD, розница – 26,92/27,07 UAH/USD; Запорожье – 27,00/27,12 UAH/USD; евро – 30,80/31,00 UAH/EUR, рубль - 0,403/0,408 RUB/USD.



Как и предполагалось, на торгах четверга отечественный валютный межбанк констатировал сохранение нисходящего тренда в паре доллар-гривня.



В полном соответствии с нашими прогнозами, сезон репатриации дивидендов нерезидентами «смазался» посредством размещения Минфином гривневых ОВГЗ, переключившего на себя внимание «варягов» и связавшего объемные гривневые ресурсы. Кроме того, полагаю, получив «на руки» дивидендную гривню, нерезиденты значительную часть этих денег направили на вторничный аукцион Минфина.



Кроме того, к четвергу случилось заметное сжатие гривневой ликвидности, исключавшее активную игру валютных спекулянтов на повышение курса «зеленого» безнала. Немного добавил гривни регулятор, появившийся в дебюте торгов со скупкой «лишних» долларов, приостановив его коррекцию. Кстати, до полудня валюты США на межбанке было в избытке из-за характерного для четверга роста притока внешнеторговой выручки, 50% которой подлежало обязательной продаже.



Наличный рынок, начав торги четверга с завышенных цен, к полудню понизил из, признав при этом, что накануне, заметно подняв действующие цены после обеда, поторопился, расхлебывая эту спешку на следующий день – клиенты отказывались «сдавать валюту» по более низким ценам.



В очередной раз приходится констатировать высокую значимость присутствия на рынке регулятора с его спорадическими гривневыми интервенциями. Как мы неоднократно подчеркивали в более ранних обзорах, участники рынка наличных, подталкивая тамошних дилеров на поспешные решения, «не замечают», что регулятор, значительными в последнее время покупками СКВ играет на стороне слабеющего «в степях Украины» безналичного доллара.



Нынче период этой «слабости», похоже, пошел на спад. Тренд катализировался сохранением присутствия на рынке НБУ и его покупками «лишней» долларовой ликвидности.

Мы не исключаем, что в пятницу участие НБУ в сессии межбанка будет излишним, пара доллар-гривня на межбанке войдет в полосу относительной стабильности, которая уже 11-го, высоковероятно, сменится попытками отскока.



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