RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 534535536537

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 194
1. меньше 27
21%
41
2. 27 - 28.50
50%
97
3. 28.50 - 30
18%
34
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:36

Re: Валютный рынок в контексте

13:30 Николаев ПОВы

26.90 / 27.10

Опт .98-00 / .04-06

p.s. На моменте небольшой перевес в сторону спроса на зелёный.
swodnix
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34
З нами з: 03.04.18
Подякував: 1134 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:50

  vitaliian написав:
  Mazay256 написав:
  Solar_simfi написав:У белочки, похоже, вчера разобрали все орешки ( В трех отделениях Киева по нолям, в четвертом предложили евро. Благо, Европошта отпускает населению валюту в нужном количестве по .05.


Что есть белочка? :)
бис bisbank.com.ua

А смысл бегать по отделениям? :)
Моня/КоКо продают в онлайне по 27.04
tmp01
 
Повідомлень: 794
З нами з: 14.03.12
Подякував: 101 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:53

Европейская комиссия (ЕК) ухудшила оценку роста ВВП еврозоны на 2019 год до 1,3% с ожидавшихся в ноябре 1,9% на фоне неопределенности в отношении процесса выхода Великобритании из Евросоюза и замедления темпов роста экономики Китая.
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Прогноз на 2020 год был ухудшен до 1,6% с 1,7%.

Читайте также: Евросоюз планирует увеличить квоты на поставку мяса из Украины, – УАК

Помимо этого, ЕК теперь ожидает роста потребительских цен в странах валютного блока в текущем году на 1,4%, а не на 1,8%, как предполагалось прошлой сенью. Целевой показатель инфляции Европейского центрального банка (ЕЦБ) находится на уровне "немного ниже 2%".

В 2018 году, по оценкам ЕК, экономика еврозоны выросла на 1,9% после повышения на 2,4% годом ранее. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3110451
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30888
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3042 раз.
Подякували: 5254 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:55

Re: Валютный рынок в контексте

... ну і про валюту :D
- у Лева 00/10
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5757
З нами з: 19.10.15
Подякував: 340 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 13:57

  tmp01 написав:А смысл бегать по отделениям? :)
Моня/КоКо продают в онлайне по 27.04

В отличии от привата в моно их не обналичить без комиссии.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6664
З нами з: 21.09.12
Подякував: 504 раз.
Подякували: 857 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 14:03

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса 26,92 на 27,02(05)
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Волк
 
Повідомлень: 373
З нами з: 09.11.14
Подякував: 153 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 534535536537
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, imlex, Долярчик, ЛОБ і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 653, 654, 655
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6548 1402361
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лют, 2019 14:14
vovan_prm
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1425, 1426, 1427
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14266 1656902
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лют, 2019 13:29
Zebra
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 268603
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (432)
07.02.2019 14:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.