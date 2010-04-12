Solar_simfi написав:У белочки, похоже, вчера разобрали все орешки ( В трех отделениях Киева по нолям, в четвертом предложили евро. Благо, Европошта отпускает населению валюту в нужном количестве по .05.
Что есть белочка?
бис bisbank.com.ua
А смысл бегать по отделениям? Моня/КоКо продают в онлайне по 27.04
Европейская комиссия (ЕК) ухудшила оценку роста ВВП еврозоны на 2019 год до 1,3% с ожидавшихся в ноябре 1,9% на фоне неопределенности в отношении процесса выхода Великобритании из Евросоюза и замедления темпов роста экономики Китая. Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Прогноз на 2020 год был ухудшен до 1,6% с 1,7%.
Читайте также: Евросоюз планирует увеличить квоты на поставку мяса из Украины, – УАК
Помимо этого, ЕК теперь ожидает роста потребительских цен в странах валютного блока в текущем году на 1,4%, а не на 1,8%, как предполагалось прошлой сенью. Целевой показатель инфляции Европейского центрального банка (ЕЦБ) находится на уровне "немного ниже 2%".