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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 536537538539>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 194
1. меньше 27
21%
41
2. 27 - 28.50
50%
97
3. 28.50 - 30
18%
34
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 14:47

Re: Валютный рынок в контексте

https://korrespondent.net/business/econ ... arobytchan полезная инфа
genapu738
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 14:53

Re: Валютный рынок в контексте

... тут знайомий каже, що вже бачив в обігу купюру в 1 000грн!
Бреше?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 14:55

  Долярчик написав:... тут знайомий каже, що вже бачив в обігу купюру в 1 000грн!
Бреше?
не цыгане, часом, обменять предлагали в связи с "денежной реформой"? :lol:
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 14:57

  Долярчик написав:... тут знайомий каже, що вже бачив в обігу купюру в 1 000грн!
Бреше?

Конечно.
Я пока больше 700 еще не видел :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 14:59

Re: Валютный рынок в контексте

Та я ж серйозно питаю, так як всім відомо, що її вже давно надрукували! - а от коли пустять в обіг?
- чи вже пустили?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:02

  Долярчик написав:... тут знайомий каже, що вже бачив в обігу купюру в 1 000грн!
Бреше?

А металлические биткойны ему не предлагали? :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:14

  сірий написав:
  swodnix написав:13:30 Николаев ПОВы

26.90 / 27.10

Опт .98-00 / .04-06

p.s. На моменте небольшой перевес в сторону спроса на зелёный.

Многие сейчас думают "что же делать-что же делать. И хочется и колется" :lol:

смелые еще по 28,.. cлились , а сейчас профит подсчитывают
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:21

Re: Валютный рынок в контексте

Смелые сливаются по 27, а по 28 это умные))))))
portoz
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:30

Re: Валютный рынок в контексте

  portoz написав:Смелые сливаются по 27, а по 28 это умные))))))

Самий розумний Кабанчик - ще той оленевод. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:34

Re: Валютный рынок в контексте

по 27 поздно сливаться, еще возможен рывок до 27.50 и потом боковик, потом снова на 27 и баланс на 26.50, ниже 26.50 не уйдем восвояси уже никогда. 26.50 это днище днищем бетон
genapu738
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