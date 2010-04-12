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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 лют, 2019 14:47
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genapu738
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Додано: Чет 07 лют, 2019 14:53
... тут знайомий каже, що вже бачив в обігу купюру в 1 000грн!
Бреше?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Чет 07 лют, 2019 14:55
Долярчик написав:
... тут знайомий каже, що вже бачив в обігу купюру в 1 000грн!
Бреше?
не цыгане, часом, обменять предлагали в связи с "денежной реформой"?
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yuri1978
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Додано: Чет 07 лют, 2019 14:57
Долярчик написав:
... тут знайомий каже, що вже бачив в обігу купюру в 1 000грн!
Бреше?
Конечно.
Я пока больше 700 еще не видел
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Сибарит
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Додано: Чет 07 лют, 2019 14:59
Та я ж серйозно питаю, так як всім відомо, що її вже давно надрукували! - а от коли пустять в обіг?
- чи вже пустили?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Чет 07 лют, 2019 15:02
Долярчик написав:
... тут знайомий каже, що вже бачив в обігу купюру в 1 000грн!
Бреше?
А металлические биткойны ему не предлагали?
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Искатель
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Додано: Чет 07 лют, 2019 15:14
сірий написав: swodnix написав:
13:30 Николаев ПОВы
26.90 / 27.10
Опт .98-00 / .04-06
p.s. На моменте небольшой перевес в сторону спроса на зелёный.
Многие сейчас думают "что же делать-что же делать. И хочется и колется"
смелые еще по 28,.. cлились , а сейчас профит подсчитывают
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Kvartal-34
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Додано: Чет 07 лют, 2019 15:21
Смелые сливаются по 27, а по 28 это умные))))))
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portoz
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Додано: Чет 07 лют, 2019 15:30
portoz написав:
Смелые сливаются по 27, а по 28 это умные))))))
Самий розумний Кабанчик - ще той оленевод.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Чет 07 лют, 2019 15:34
по 27 поздно сливаться, еще возможен рывок до 27.50 и потом боковик, потом снова на 27 и баланс на 26.50, ниже 26.50 не уйдем восвояси уже никогда. 26.50 это днище днищем бетон
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genapu738
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