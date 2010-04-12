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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 536537538539

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 194
1. меньше 27
21%
41
2. 27 - 28.50
50%
97
3. 28.50 - 30
18%
34
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:34

  Долярчик написав:Та я ж серйозно питаю, так як всім відомо, що її вже давно надрукували! - а от коли пустять в обіг?
- чи вже пустили?

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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:45

  Zebra написав:
  tmp01 написав:А смысл бегать по отделениям? :)
Моня/КоКо продают в онлайне по 27.04

В отличии от привата в моно их не обналичить без комиссии.

В обоих банках - через депо надо для экономии на комиссии.
Приват - возьмет 0.5% если на КДВ выводить сразу.
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:59

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в среду относительно доллара на 25,18 коп., на торгах четверга пошел в полосу стабильности, символически повысившись на 0,47 коп., оказавшись на уровне 26,9594 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 07-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв символические 0,31 коп., составил 26,9591 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 07 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,980/27,015 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, продемонстрировала «нерешительность», избирая дальнейшее «направление» «движения», ограничившись расширением спреда: 26,97/27,03 UAH/USD. Впрочем, уже около 10.16 курс «американца» просел к 26,96/26,98 на доминировании продаж СКВ, а спустя 25 минут доллар консолидировался на цифре 26,94/26,96 UAH/USD, которую не покидал до 11.20.
Локальный минимум безналичной пары доллар-гривня дал возможность регулятору появиться на межбанке и провести гривневую интервенцию, выкупив с рынка до $20,0 млн. избыточной долларовой ликвидности. «Вмешательство» НБУ было основано на очевидных признаках нехватки гривни. Об этом дали понять упавшие с уровня 48 455,3 млн. грн. к отметке 39 968,2 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Действия НБУ «заморозили» коррекцию курса «американца», консолидировавшегося около 11.26 Киева на уровне 26,95/26,96 UAH/USD в сопровождении баланса спроса и предложения.
Полдень безналичный доллар встретил на уровне 26,98/26,99 UAH/USD. Нелишне подчеркнуть, что в росте, который дал начало НБУ своей конференцией, принимали участие покупки как нерезидентов, так и отечественных игроков межбанка, подтверждая мнение, что сезон репатриации дивидендов «варягами» «потерял свежесть». Вероятно, из-за последнего размещения ОВГЗ нашим Минфином.

В дальнейшем до 14.00 пара доллар-гривня на межбанке пребывала в диапазоне 26,97-98/26,98-99 UAH/USD, ограничившись в указанное время расширением спреда до 26,96/26,99 UAH/USD.

Ближе к финишу торгов курс безналичного «американца» понизился на опустевшем межбанке до 26,95/26,98 UAH/USD по состоянию на 15.40 Киева.

С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала эту отметку.

На цифре 26,95/26,98 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 07 февраля.

Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9594 ё UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,63% с 27,6883 UAH/USD до 26,9594 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.

На Depo рынке 07 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,50% годовых (с 12.10 Киева – 15,75/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 07 февраля, войдя в полосу относительной стабильности, символически потерял в цене по следующим причинам.

Во-первых, на межбанковском валютном рынке в наиболее активной части торгов отсутствовали покупки СКВ нерезидентами, которые дивидендную гривню потратили на участие в минфиновском аукционе ОВГЗ 05 февраля.

Во-вторых, до полудня на межбанке наблюдалось преобладание предложения валюты со стороны агротрейдеров.

В-третьих, СКВ продавали остальные игроки, испытывающие нужду в гривне. Нацвалюты на рынке стало не хватать.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 07 февраля выросли, имея для этого следующие основания.

Во-первых, рынок безналичной пары, замедлив коррекцию, начал вхождение в полосу стабильности, которая сопровождается ростом ликвидности.

Во-вторых, к четвергу растет приток внешнеторговой выручки, 50% которой подлежат обязательной продаже.

В-третьих, свою лепту в общий рост ликвидности привнес регулятор, проведя в первой половине дня гривневую интервенцию и пополнив свои резервы суммой в $20,0 млн.

Дата: 07 февраля 2019 г. на 16.01

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,07/27,10 UAH/USD (с утра - 27,10/27,15 UAH/USD, к полудню - 27,02/27,08 UAH/USD)
€ – 30,85/30,97 UAH/EUR (с утра – 30,95/30,97 UAH/EUR, к полудню - 30,87/30,95 UAH/EUR)
RUB 0,406/0,408 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,409 UAH/RUB, к полудню - 0,406/0,408 UAH/RUB)

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:01

Алла запустила обмен валют в приложении без комиссии?!?!?!)))

https://korrespondent.net/business/4062 ... z-komyssyi
skorpi
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:03

  skorpi написав:Алла запустила обмен валют в приложении без комиссии?!?!?!)))

https://korrespondent.net/business/4062 ... z-komyssyi

Как наличные, так и безналичные покупки-продажи доллара/евро в Альфа-Банке совершаются по единому курсу, который утверждается руководством каждый день. Он действует во всех отделениях банка по всей стране.

комиссия включена в спрэд
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vitaliian
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  #<1 ... 536537538539
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