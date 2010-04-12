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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 537538539540>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 194
1. меньше 27
21%
41
2. 27 - 28.50
50%
97
3. 28.50 - 30
18%
34
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:34

  Долярчик написав:Та я ж серйозно питаю, так як всім відомо, що її вже давно надрукували! - а от коли пустять в обіг?
- чи вже пустили?

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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:45

  Zebra написав:
  tmp01 написав:А смысл бегать по отделениям? :)
Моня/КоКо продают в онлайне по 27.04

В отличии от привата в моно их не обналичить без комиссии.

В обоих банках - через депо надо для экономии на комиссии.
Приват - возьмет 0.5% если на КДВ выводить сразу.
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:59

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в среду относительно доллара на 25,18 коп., на торгах четверга пошел в полосу стабильности, символически повысившись на 0,47 коп., оказавшись на уровне 26,9594 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 07-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв символические 0,31 коп., составил 26,9591 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 07 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,980/27,015 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, продемонстрировала «нерешительность», избирая дальнейшее «направление» «движения», ограничившись расширением спреда: 26,97/27,03 UAH/USD. Впрочем, уже около 10.16 курс «американца» просел к 26,96/26,98 на доминировании продаж СКВ, а спустя 25 минут доллар консолидировался на цифре 26,94/26,96 UAH/USD, которую не покидал до 11.20.
Локальный минимум безналичной пары доллар-гривня дал возможность регулятору появиться на межбанке и провести гривневую интервенцию, выкупив с рынка до $20,0 млн. избыточной долларовой ликвидности. «Вмешательство» НБУ было основано на очевидных признаках нехватки гривни. Об этом дали понять упавшие с уровня 48 455,3 млн. грн. к отметке 39 968,2 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.
Действия НБУ «заморозили» коррекцию курса «американца», консолидировавшегося около 11.26 Киева на уровне 26,95/26,96 UAH/USD в сопровождении баланса спроса и предложения.
Полдень безналичный доллар встретил на уровне 26,98/26,99 UAH/USD. Нелишне подчеркнуть, что в росте, который дал начало НБУ своей интервенцией, принимали участие покупки как нерезидентов, так и отечественных игроков межбанка, подтверждая мнение, что сезон репатриации дивидендов «варягами» «потерял свежесть». Вероятно, из-за последнего размещения ОВГЗ нашим Минфином.

В дальнейшем до 14.00 пара доллар-гривня на межбанке пребывала в диапазоне 26,97-98/26,98-99 UAH/USD, ограничившись в указанное время расширением спреда до 26,96/26,99 UAH/USD.

Ближе к финишу торгов курс безналичного «американца» понизился на опустевшем межбанке до 26,95/26,98 UAH/USD по состоянию на 15.40 Киева.

С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала эту отметку.

На цифре 26,95/26,98 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 07 февраля.

Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9594 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,63% с 27,6883 UAH/USD до 26,9594 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.

На Depo рынке 07 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,50% годовых (с 12.10 Киева – 15,75/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 07 февраля, войдя в полосу относительной стабильности, символически потерял в цене по следующим причинам.

Во-первых, на межбанковском валютном рынке в наиболее активной части торгов отсутствовали покупки СКВ нерезидентами, которые дивидендную гривню потратили на участие в минфиновском аукционе ОВГЗ 05 февраля.

Во-вторых, до полудня на межбанке наблюдалось преобладание предложения валюты со стороны агротрейдеров.

В-третьих, СКВ продавали остальные игроки, испытывающие нужду в гривне. Нацвалюты на рынке стало не хватать.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 07 февраля выросли, имея для этого следующие основания.

Во-первых, рынок безналичной пары, замедлив коррекцию, начал вхождение в полосу стабильности, которая сопровождается ростом ликвидности.

Во-вторых, к четвергу растет приток внешнеторговой выручки, 50% которой подлежат обязательной продаже.

В-третьих, свою лепту в общий рост ликвидности привнес регулятор, проведя в первой половине дня гривневую интервенцию и пополнив свои резервы суммой в $20,0 млн.

Дата: 07 февраля 2019 г. 16.37

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 27,02/27,08 UAH/USD (с утра – 27,02/27,10 UAH/USD, к полудню - 26,97/27,05 UAH/USD)
€ – 30,75/30,95 UAH/EUR (с утра – 30,77/30,97 UAH/EUR, к полудню - 30,75/30,95 UAH/EUR)
RUB – 0,402/0,410 UAH/RUB (с утра - 0,402/0,410 UAH/RUB, к полудню - 0,402/0,410 UAH/RUB).

Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.

До полудня эта сбалансированность покупок и продаж сохранилась, нуждаясь в ценовой поддержке из-за неосторожного и поспешного роста цен состоявшегося накануне во второй половине дня и перешедшего на торги четверга в дебюте сессии. Теперь дилеры при поддержке «либерально» настроенных на межбанке «зеленых медведей», пытались вернуть курсы к реальным уровням.

К 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня просели, сопровождаясь торговлей в условиях баланса спроса и предложения: 26,97/27,05 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность упала, несмотря на сбалансированность рынка.

После обеда на рынке Днепра цены «американца», снова приподнявшись, стимулировали рост «двусторонней» торговой активности.

К закрытию цены вернулись к «приподнятому» состоянию, однако это не повредило равновесие спроса и предложения.

По итогам четверга на рынке Днепра сохранилась сбалансированность покупок и продаж, следствием которого стал рост оборотов – ликвидность, заслужив от оптовиков наличного рынка Днепра «твердую четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.


Дата: 07 февраля 2019 г. 16.57
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 27,03-04/27,07-08 UAH/USD (с утра 27,00/27,10 UAH/USD, к полудню 26,97/27,03 0UAH/USD)
€ 30,75/30,95 UAH/EUR (с утра 30,75-80/30,95-31,00 UAH/EUR, к полудню 30,75/30,95 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 07 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых утренних сделок. Рынок низкооборотный.

До полудня в столице на местном рынке наблюдался нисходящий тренд в парах доллар-гривня и евро-гривня. Решающее влияние на эту тенденцию оказала ползучая просадка цен доллара на межбанке.

Около 12.13 киевские дилеры заметно понизили цены «американца» и опустили пару евро-гривня: 26,95/27,03 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, сопровождаясь равновесием покупок и продаж. Киевляне пока успевают за рынком.

После обеда на киевском наличном рынке нисходящий тренд сменился ростом – клиенты поспешили отреагировать на признаки перемен на рынке безналичного доллара, где коррекция остановилась и появились попытки отскока безналичного «американца».

Клиенты столичной «налички» инициировали покупки, вызвав закономерный рост цен на наличном рынке.

К исходу торгов баланс спроса и оферов сохранился. Но это, в отличие от рынков других населенных пунктов, не обеспечило прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от столичных дилеров «тройку», констатировали ухудшение показателей предыдущей сессии.

Дата: 07 февраля 2019 г. 16.23

Рынок Запорожья, опт:

$ - 27,03/27,10 UAH/USD (с утра - 27,00/27,12 UAH/USD, к полудню – 27,00/27,08 UAH/USD)
€ – 30,75/30,95 UAH/EUR (с утра – 30,80/31,00 UAH/EUR, к полудню – 30,75/30,95 UAH/EUR)
RUB – 0,404/0,408 UAH/RUB (с утра - 0,403/0,408 UAH/RUB, к полудню 0,404/0,408 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.

До полудня это настроение динамично эволюционировало стараниями клиентов нарастивших покупки СКВ.

По состоянию на 12.23 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о радикальных переменах в настроениях клиентов – утреннее доминирование розничного «приноса» сменилось клиентским спросом на оптовые партии доллара. На этом фоне в городе действовали цены: 27,00/27,08 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль 0,404/0,408 UAH/RUB.

После обеда на рынке Запорожья снова перемены – на сей раз вовремя приподнятые цены бидов и оферов в паре доллар-гривня обеспечили выравнивание рынка и сбалансированную торговлю Это равновесие спроса и предложения продержалось до самого закрытия сессии, обеспечив наконец-то долгожданный прогресс на участке ликвидности – заслужив от дилеров города «твердую четверку», запорожская «наличка» улучшила «посредственные» показатели предыдущей сессии.

Дата: 07 февраля 2019 г. на 16.01

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,07/27,10 UAH/USD (с утра - 27,10/27,15 UAH/USD, к полудню - 27,02/27,08 UAH/USD)
€ – 30,85/30,97 UAH/EUR (с утра – 30,95/30,97 UAH/EUR, к полудню - 30,87/30,95 UAH/EUR)
RUB 0,406/0,408 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,409 UAH/RUB, к полудню - 0,406/0,408 UAH/RUB)

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:01

Алла запустила обмен валют в приложении без комиссии?!?!?!)))

https://korrespondent.net/business/4062 ... z-komyssyi
skorpi
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:03

  skorpi написав:Алла запустила обмен валют в приложении без комиссии?!?!?!)))

https://korrespondent.net/business/4062 ... z-komyssyi

Как наличные, так и безналичные покупки-продажи доллара/евро в Альфа-Банке совершаются по единому курсу, который утверждается руководством каждый день. Он действует во всех отделениях банка по всей стране.

комиссия включена в спрэд
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:33

  Vitalych-new написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/443515/natsbank-razreshil-pokupat-valyutu-za-schet-kreditnyh-sredstv
Нацбанк разрешил покупать валюту за счет кредитных средств


И у ушлых "операторов рынка" появится возможность спекуляций и раздувания пузырей на валютном рынке (читай возможностей устраивать качели прибавится).
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:35

  portoz написав:Смелые сливаются по 27, а по 28 это умные))))))

сегодня через металл сливался по 27,93, была возможность по 28,03, но то было более геморройно...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:36

Re: Валютный рынок в контексте

Обменки пустые, зато приват всем наливает по 27.1
webserg
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:42

  webserg написав:Обменки пустые, зато приват всем наливает по 27.1

Умом, :mrgreen: не понять
Наш народ -это не паханная земля, понимаешь.
Я тоже думал что со времён МММ народ умнее стал. А ВОНО панимаш ,б*** -МУХА :mrgreen:
Востаннє редагувалось сірий в Чет 07 лют, 2019 16:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:53

  genapu738 написав:по 27 поздно сливаться, еще возможен рывок до 27.50 и потом боковик, потом снова на 27 и баланс на 26.50, ниже 26.50 не уйдем восвояси уже никогда. 26.50 это днище днищем бетон
Дивна логіка, ваш інтерес проглядний, як того, хто не встиг злити вище, або щойно усаджений по 27. До речі позначка 27, це ще добрячий рівень для виходу з доляра і є заробіток при подальшому русі вниз. А тепер, що треба Регулятору, а не більшості, на мою думку потрібно, не ламаючи тренд зниження курсу доляра відкупляти надлишок на МБ, поки підсвідомість гравців знаходиться на созонному зміцнені гривні і гаяти час на походи до рівня 27.50, це зараз зайве, та і саме головне, хто туди "заганяти" буде? Для цього повинен бути серйозний драйвер для руху, фактори, яких поки немає.
Скоріше всього, Регулятор буде обережно далі "штовхати" доляр вниз з відскоками до 27 і певний час, тиждень- два, це буде вважатись "боковиком", але потім під тягарем ЧР, який "видохнеться", прийдеться знижуватись котируванням МБ ближче до 26.50 і нижче, щоб знову "зелений" струмок заграв і був наповнений, а готівка доповниться свіжими забігами нових-старих "оленів".
Перес де Куэльяр
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