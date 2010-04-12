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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 537538539540

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 194
1. меньше 27
21%
41
2. 27 - 28.50
50%
97
3. 28.50 - 30
18%
34
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:58

  дядя Caша написав:
Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9594 ё UAH/USD.
US

ДС знову ребусами пише.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:02

  tea написав:
  дядя Caша написав:
Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9594 ё UAH/USD.
US

ДС знову ребусами пише.


Это, чтоб Тебя возбудить. В последнее время "задумчивый и вялый".

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:32

  vitaliian написав:
  skorpi написав:Алла запустила обмен валют в приложении без комиссии?!?!?!)))

https://korrespondent.net/business/4062 ... z-komyssyi

Как наличные, так и безналичные покупки-продажи доллара/евро в Альфа-Банке совершаются по единому курсу, который утверждается руководством каждый день. Он действует во всех отделениях банка по всей стране.

комиссия включена в спрэд


да, сейчас спред 30 коп. на долларе ..... Многовасто
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:43

  tmp01 написав:
  Zebra написав:
  tmp01 написав:А смысл бегать по отделениям? :)
Моня/КоКо продают в онлайне по 27.04

В отличии от привата в моно их не обналичить без комиссии.

В обоих банках - через депо надо для экономии на комиссии.
Приват - возьмет 0.5% если на КДВ выводить сразу.

2 717.39 - покупка 100 баксов на виртуальную карту в приват24 ... 7.39 выше курса
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:49

  genapu738 написав:по 27 поздно сливаться, еще возможен рывок до 27.50 и потом боковик, потом снова на 27 и баланс на 26.50, ниже 26.50 не уйдем восвояси уже никогда. 26.50 это днище днищем бетон

в прошлом году было такое "днище":
25.89-25.92 - 12 марта 2018
25.90-25.925 - 11 апреля 2018
Patrick
 
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