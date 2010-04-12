|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 лют, 2019 16:58
дядя Caша написав:
Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9594 ё UAH/USD.
US
ДС знову ребусами пише.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 16908
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 610 раз.
- Подякували: 2245 раз.
-
- Профіль
-
4
3
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 70681
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4553 раз.
- Подякували: 8271 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лют, 2019 17:32
vitaliian написав:
Как наличные, так и безналичные покупки-продажи доллара/евро в Альфа-Банке совершаются по единому курсу, который утверждается руководством каждый день. Он действует во всех отделениях банка по всей стране.
комиссия включена в спрэд
да, сейчас спред 30 коп. на долларе ..... Многовасто
-
Vitalych-new
-
-
- Повідомлень: 1109
- З нами з: 04.06.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 289 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 07 лют, 2019 17:43
tmp01 написав: Zebra написав: tmp01 написав:
А смысл бегать по отделениям?
Моня/КоКо продают в онлайне по 27.04
В отличии от привата в моно их не обналичить без комиссии.
В обоих банках - через депо надо для экономии на комиссии.
Приват - возьмет 0.5% если на КДВ выводить сразу.
2 717.39 - покупка 100 баксов на виртуальную карту в приват24 ... 7.39 выше курса
-
Kvartal-34
-
-
- Повідомлень: 279
- З нами з: 31.03.10
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лют, 2019 17:49
genapu738 написав:
по 27 поздно сливаться, еще возможен рывок до 27.50 и потом боковик, потом снова на 27 и баланс на 26.50, ниже 26.50 не уйдем восвояси уже никогда. 26.50 это днище днищем бетон
в прошлом году было такое "днище":
25.89-25.92 - 12 марта 2018
25.90-25.925 - 11 апреля 2018
-
Patrick
-
-
- Повідомлень: 375
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лют, 2019 18:06
Kvartal-34 написав:
2 717.39 - покупка 100 баксов на виртуальную карту в приват24 ... 7.39 выше курса
Да странно, я первый раз купил по 27.1, сейчас уже показывает сумму так как у вас. Может там если больше раза в сутки добавляется комиссия
-
webserg
-
-
- Повідомлень: 194
- З нами з: 13.02.09
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лют, 2019 18:23
Yuri_61 написав:
при том. аграрии сливают валюту на посевную
Аграрии у которых есть лавэ покупают всё умно , заранее , тогда когда дешевле , они же не дураки.
-
Vadim V
-
-
- Повідомлень: 1493
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 342 раз.
- Подякували: 269 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лют, 2019 18:25
Сегодня заходил в Приват, чтобы получить через кассу доллары со своей карты. Выплату заказал вчера. Они сегодня продавали доллары по 27,10 грн. Спросил, можно ли купить сейчас, сказали можно. После меня ещё подошёл человек и купил 500 у.ё.
Раз Приват продаёт всем подряд, значит, валюты полно и девать некуда. Такое бывает редко.
-
дядюшка ау
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 14.12.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 07 лют, 2019 18:28
-
Moneta
-
-
- Повідомлень: 1870
- З нами з: 26.06.11
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 423 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 07 лют, 2019 18:30
Трохи статистики про перший день валютної лібералізації)) від Монобанку: станом на 18.00 5400 клієнтів(0.7% від загальної кількості) купили валюти онлайн на 720 000$ (133.33$ на особу).
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 549
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|14267
|1657108
|
|
|6552
|1402589
|
Чет 07 лют, 2019 15:01
ЛОБ
|
|159
|268606
|
|