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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 538539540541>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 195
1. меньше 27
21%
41
2. 27 - 28.50
50%
97
3. 28.50 - 30
18%
35
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 16:58

  дядя Caша написав:
Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9594 ё UAH/USD.
US

ДС знову ребусами пише.
tea
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:02

  tea написав:
  дядя Caша написав:
Большинство сделок на межбанке в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9594 ё UAH/USD.
US

ДС знову ребусами пише.


Это, чтоб Тебя возбудить. В последнее время "задумчивый и вялый".

US

PS

Не обижайтесь, ДС спешил донести весточку до форума и немножко "помял" ее в пути. Кстати, это не единственная погрешность. Вторую "задумчивый и вялый" коллега Чай
не заметил.
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:32

  vitaliian написав:
  skorpi написав:Алла запустила обмен валют в приложении без комиссии?!?!?!)))

https://korrespondent.net/business/4062 ... z-komyssyi

Как наличные, так и безналичные покупки-продажи доллара/евро в Альфа-Банке совершаются по единому курсу, который утверждается руководством каждый день. Он действует во всех отделениях банка по всей стране.

комиссия включена в спрэд


да, сейчас спред 30 коп. на долларе ..... Многовасто
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:43

  tmp01 написав:
  Zebra написав:
  tmp01 написав:А смысл бегать по отделениям? :)
Моня/КоКо продают в онлайне по 27.04

В отличии от привата в моно их не обналичить без комиссии.

В обоих банках - через депо надо для экономии на комиссии.
Приват - возьмет 0.5% если на КДВ выводить сразу.

2 717.39 - покупка 100 баксов на виртуальную карту в приват24 ... 7.39 выше курса
Kvartal-34
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:49

  genapu738 написав:по 27 поздно сливаться, еще возможен рывок до 27.50 и потом боковик, потом снова на 27 и баланс на 26.50, ниже 26.50 не уйдем восвояси уже никогда. 26.50 это днище днищем бетон

в прошлом году было такое "днище":
25.89-25.92 - 12 марта 2018
25.90-25.925 - 11 апреля 2018
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:06

  Kvartal-34 написав:2 717.39 - покупка 100 баксов на виртуальную карту в приват24 ... 7.39 выше курса

Да странно, я первый раз купил по 27.1, сейчас уже показывает сумму так как у вас. Может там если больше раза в сутки добавляется комиссия
webserg
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:23

  Yuri_61 написав:
при том. аграрии сливают валюту на посевную

Аграрии у которых есть лавэ покупают всё умно , заранее , тогда когда дешевле , они же не дураки.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:25

Re: Валютный рынок в контексте

Сегодня заходил в Приват, чтобы получить через кассу доллары со своей карты. Выплату заказал вчера. Они сегодня продавали доллары по 27,10 грн. Спросил, можно ли купить сейчас, сказали можно. После меня ещё подошёл человек и купил 500 у.ё.
Раз Приват продаёт всем подряд, значит, валюты полно и девать некуда. Такое бывает редко.
дядюшка ау
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:28

  Yuri_61 написав:
  genapu738 написав:куда спустимся, что кто думает?до 26.50 дожмем? весной после выборов можем улететь снова на 28?


Ничто не улетит. Баксов всем хватит

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вот таких, по 8 :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:30

Re: Валютный рынок в контексте

Трохи статистики про перший день валютної лібералізації)) від Монобанку: станом на 18.00 5400 клієнтів(0.7% від загальної кількості) купили валюти онлайн на 720 000$ (133.33$ на особу).
stryzhko
 
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