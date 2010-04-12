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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 538539540541

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 195
1. меньше 27
21%
41
2. 27 - 28.50
50%
97
3. 28.50 - 30
18%
35
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 195
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:42

Re: Валютный рынок в контексте

То завтра в п*ятницю, вже як по традиції котрий тиждень МБ вниз, гривню гравці будуть "морозити" до вівторка під ОВДП і знову котирування доляра на цьому дійстві просядуть. Якщо джерело з ОВДП, та відбору валюти почне пересихати в майбутньому, то жвавіше Регулятор почне тиснути на валютний ринок і зміцнювати гривню.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 07 лют, 2019 19:02, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:43

Валюта

В приват24 чтобы пополнить валютний вклад с гр﻿ивневой карти, нужно сначала купить долари на валютную карту и только потом можна пополнить валютний деп﻿о?
AGK
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:46

  AGK написав:В приват24 чтобы пополнить валютний вклад с гр﻿ивневой карти, нужно сначала купить долари на валютную карту и только потом можна пополнить валютний деп﻿о?

можно пополнять прямо с гривневой карты, подробности в ветке привата.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:48

  AGK написав:В приват24 чтобы пополнить валютний вклад с гр﻿ивневой карти, нужно сначала купить долари на валютную карту и только потом можна пополнить валютний деп﻿о?

Гривневый с валютной пополнялся ...по курсу.В другую сторону попробуйте, даст ли вам меню выбрать гривневую карту.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:52

Буде ще нижче. Чому падає долар https://ua.korrespondent.net/ukraine/40 ... daie-dolar
"Фінансовий аналітик Сергій Фурса вважає, що якщо не трапиться форс-мажорів, чи то пов'язаних з виборами, чи то з глобальними світовими процесами, зміцнення гривні буде йти до травня-червня.
"А потім сезонність почне грати у зворотну сторону. Вже з липня. Тут і нерезиденти будуть фіксувати прибуток. І імпортери поспішать укласти контракти, як вони роблять щороку. І ми побачимо ослаблення гривні. У 2018 році, за підсумками року, гривня зміцнилася на 1%. І незважаючи на всі сезонні гойдалки, залишається стабільною. Те ж чекає нас і в цьому році. Якщо не буде форс-мажорів. І якщо збережеться співпрацю з МВФ", - прогнозує аналітик.
"На найближчому тижні ми очікуємо продовження зниження курсу долара до гривні. На міжбанку долар буде торгуватися через тиждень близько 26,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,3/26,6 грн. В результаті цих рухів курс долара повернувся до значень початку серпня минулого року", - зазначив старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб".
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 18:53

  webserg написав:
  Kvartal-34 написав:2 717.39 - покупка 100 баксов на виртуальную карту в приват24 ... 7.39 выше курса

Да странно, я первый раз купил по 27.1, сейчас уже показывает сумму так как у вас. Может там если больше раза в сутки добавляется комиссия

я не покупал еще не разу
Kvartal-34
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 19:18

  webserg написав:
  Kvartal-34 написав: 2 717.39 - покупка 100 баксов на виртуальную карту в приват24 ... 7.39 выше курса
Да странно, я первый раз купил по 27.1, сейчас уже показывает сумму так как у вас. Может там если больше раза в сутки добавляется комиссия

Конечно.
В письме Привата, который я получил накануне, прямо сказано - 1 раз в сутки. Так и раньше было (но тогда вообще не разрешалось покупать до истечения 24 часов после предыдущей покупки).
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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  #<1 ... 538539540541
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