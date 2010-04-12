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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 лют, 2019 18:42
Re: Валютный рынок в контексте
То завтра в п*ятницю, вже як по традиції котрий тиждень МБ вниз, гривню гравці будуть "морозити" до вівторка під ОВДП і знову котирування доляра на цьому дійстві просядуть. Якщо джерело з ОВДП, та відбору валюти почне пересихати в майбутньому, то жвавіше Регулятор почне тиснути на валютний ринок і зміцнювати гривню.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Чет 07 лют, 2019 19:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 07 лют, 2019 18:43
Валюта
В приват24 чтобы пополнить валютний вклад с гривневой карти, нужно сначала купить долари на валютную карту и только потом можна пополнить валютний депо?
Додано: Чет 07 лют, 2019 18:46
можно пополнять прямо с гривневой карты, подробности в ветке привата.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: Чет 07 лют, 2019 18:48
Гривневый с валютной пополнялся ...по курсу.В другую сторону попробуйте, даст ли вам меню выбрать гривневую карту.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 07 лют, 2019 18:52
Буде ще нижче. Чому падає долар
"Фінансовий аналітик Сергій Фурса вважає, що якщо не трапиться форс-мажорів, чи то пов'язаних з виборами, чи то з глобальними світовими процесами, зміцнення гривні буде йти до травня-червня.
"А потім сезонність почне грати у зворотну сторону. Вже з липня. Тут і нерезиденти будуть фіксувати прибуток. І імпортери поспішать укласти контракти, як вони роблять щороку. І ми побачимо ослаблення гривні. У 2018 році, за підсумками року, гривня зміцнилася на 1%. І незважаючи на всі сезонні гойдалки, залишається стабільною. Те ж чекає нас і в цьому році. Якщо не буде форс-мажорів. І якщо збережеться співпрацю з МВФ", - прогнозує аналітик.
"На найближчому тижні ми очікуємо продовження зниження курсу долара до гривні. На міжбанку долар буде торгуватися через тиждень близько 26,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,3/26,6 грн. В результаті цих рухів курс долара повернувся до значень початку серпня минулого року", - зазначив старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб".
Додано: Чет 07 лют, 2019 18:53
Додано: Чет 07 лют, 2019 19:18
Конечно.
В письме Привата, который я получил накануне, прямо сказано - 1 раз в сутки. Так и раньше было (но тогда вообще не разрешалось покупать до истечения 24 часов после предыдущей покупки).
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Чет 07 лют, 2019 19:47
Re: Валютный рынок в контексте
Есть инсайд: 29 , 30 , и 31 февраля валюту продавать не будут.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 07 лют, 2019 19:53
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Додано: Чет 07 лют, 2019 19:55
причём по всей Украине. инфа 100%
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
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