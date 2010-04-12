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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 539540541542 Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019? Валютный рынок в контексте 2.2 5 196 1. меньше 27 21% 41 2. 27 - 28.50 50% 98 3. 28.50 - 30 18% 35 4. 30-35 6% 12 5. больше 35 5% 10 Всього голосів : 196 Додано: Чет 07 лют, 2019 20:32 Сибарит написав: Долярчик написав: ... тут знайомий каже, що вже бачив в обігу купюру в 1 000грн!

Бреше? ... тут знайомий каже, що вже бачив в обігу купюру в 1 000грн!Бреше?

Конечно.

Я пока больше 700 еще не видел Конечно.Я пока больше 700 еще не видел

Василий Иванович, напечатав банкноты в 15 рублей, отправляет Петьку разменять их на улицу.

- Ну что, разменял?..

- Разменял... на 8 и 7 Василий Иванович, напечатав банкноты в 15 рублей, отправляет Петьку разменять их на улицу.- Ну что, разменял?..- Разменял... на 8 и 7 sergey_sryvkin

Повідомлень: 222 З нами з: 19.02.14 Подякував: 64 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ICQ ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лют, 2019 20:37 сірий написав: Продолжим нашу угадайку.

Сначала рыжика попытаются подбросить, но имея силу притяжения -полетит вниз к 26.88 Продолжим нашу угадайку.Сначала рыжика попытаются подбросить, но имея силу притяжения -полетит вниз к 26.88

Ндаа,как то сегодня не сложилось. Ндаа,как то сегодня не сложилось. сірий

Повідомлень: 1208 З нами з: 01.08.12 Подякував: 1525 раз. Подякували: 267 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лют, 2019 20:40 сірий написав: сірий написав: Продолжим нашу угадайку.

Сначала рыжика попытаются подбросить, но имея силу притяжения -полетит вниз к 26.88 Продолжим нашу угадайку.Сначала рыжика попытаются подбросить, но имея силу притяжения -полетит вниз к 26.88

Ндаа,как то сегодня не сложилось. Ндаа,как то сегодня не сложилось.



Я же написал утром - устал

В январе животинку загоняли Я же написал утром - усталВ январе животинку загоняли Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 30908 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3043 раз. Подякували: 5254 раз. Профіль 13 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лют, 2019 20:57



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, укрепившийся в среду относительно доллара на 25,18 коп., на торгах четверга вошел в полосу стабильности, символически повысившись на 0,47 коп. и оказавшись на уровне 26,9594 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 07-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв символические 0,31 коп., составил 26,9591 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 07 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,980/27,015 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, продемонстрировала «нерешительность», избирая дальнейшее «направление» «движения», ограничившись расширением спреда: 26,97/27,03 UAH/USD. Впрочем, уже около 10.16 курс «американца» просел к 26,96/26,98 на доминировании продаж СКВ, а спустя 25 минут доллар консолидировался на цифре 26,94/26,96 UAH/USD, которую не покидал до 11.20.

Локальный минимум безналичной пары доллар-гривня дал возможность регулятору появиться на межбанке и провести гривневую интервенцию, выкупив с рынка до $20,0 млн. избыточной долларовой ликвидности. «Вмешательство» НБУ было основано на очевидных признаках нехватки гривни. Об этом дали понять упавшие с уровня 48 455,3 млн. грн. к отметке 39 968,2 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.

Действия НБУ «заморозили» коррекцию курса «американца», консолидировавшегося около 11.26 Киева на уровне 26,95/26,96 UAH/USD в сопровождении баланса спроса и предложения.

Полдень безналичный доллар встретил на уровне 26,98/26,99 UAH/USD. Нелишне подчеркнуть, что в росте, который дал начало НБУ своей интервенцией, принимали участие покупки как нерезидентов, так и отечественных игроков межбанка, подтверждая мнение, что сезон репатриации дивидендов «варягами» «потерял свежесть». Вероятно, из-за последнего размещения ОВГЗ нашим Минфином.



В дальнейшем до 14.00 пара доллар-гривня на межбанке пребывала в диапазоне 26,97-98/26,98-99 UAH/USD, ограничившись в указанное время расширением спреда до 26,96/26,99 UAH/USD.



Ближе к финишу торгов курс безналичного «американца» понизился на опустевшем межбанке до 26,95/26,98 UAH/USD по состоянию на 15.40 Киева.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала эту отметку.



На цифре 26,95/26,98 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 07 февраля.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9594 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 2,63% с 27,6883 UAH/USD до 26,9594 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 07 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,50% годовых (с 12.10 Киева – 15,75/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 07 февраля, войдя в полосу относительной стабильности, символически потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ в наиболее активной части торгов отсутствовали покупки СКВ нерезидентами, которые дивидендную гривню потратили на участие в минфиновском аукционе ОВГЗ 05 февраля.



Во-вторых, до полудня на межбанке наблюдалось преобладание предложения валюты со стороны агротрейдеров.



В-третьих, СКВ продавали остальные игроки, испытывающие нужду в гривне. Нацвалюты на рынке стало не хватать.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 07 февраля выросли, имея для этого следующие основания.



Во-первых, рынок безналичной пары, замедлив коррекцию, начал вхождение в полосу стабильности, которая сопровождается ростом ликвидности.



Во-вторых, к четвергу растет приток внешнеторговой выручки, 50% которой подлежат обязательной продаже.



В-третьих, свою лепту в общий рост ликвидности привнес регулятор, проведя в первой половине дня гривневую интервенцию и пополнив свои резервы суммой в $20,0 млн.



Рынок наличных в первой половине четверга констатировал снижение пар доллар-гривня и евро-гривня. Этому было две причины. Во-первых, еще в среду во второй половине дня заметно нарастив цену наличного доллара, а вместе с ним и евро, дилеры «неформального» наличного рынка явно погорячились, опережая события. Попытки вернуть цены к более реальным уровням 06-го не увенчались успехом – клиенты напрочь отказывались сотрудничать (сдавать валюту) по более низким цена. Эта курсовая «приподнятость» сохранилась на открытии торгов четверга и была подвергнута ревизии. Формальным поводом для дополуденной коррекции наличных пар доллар-гривня и евро-гривня стала «ползучая» коррекция безналичного доллара на межбанке, а также падение курса пары евро-доллар на мировом рынке forex.

Действия НБУ, выкупившего с межбанковского рынка долларовой ликвидности на сумму от $20,0 млн., способствовали катализации движения рынка «зеленого» безнала в сторону стабилизации. Этот по сути «рукотворный» тренд в комплекте с очевидной неохотой клиентов наличного рынка «сдавать валюту» по просевшим к полудню ценам, заставили дилеров «налички» после обеда «пойти навстречу пожеланиям трудящихся», приподняв действующие цены.

Мероприятие во всех, за исключением столицы, системных центрах валютообменного бизнеса, стимулировало рост торговой активности, не нарушая при этом равновесие покупок и продаж.

Большинство рынков констатировало заметный прогресс на участке ликвидности.

Столичные валютчики были вынуждены признать регресс на этом участке, который, впрочем, не охватывал все без исключения оптовые обменные пункты Киева.



В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Днепр, Одесса), либо выросла на 1,0-4,0 коп. (Киев, Запорожье, Крыжополь), либо потеряла 3,0 коп. (Харьков). Офера доллара 07-го потеряли 2,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» потеряли 1,0-3,0 коп., позиция «предложение» стала ниже на 1,0-5,0 коп.



Послеобеденное сдержанное подорожание наличного доллара в четверг претендует на вариант сценария для безналичного «американца» на пятничной сессии. Хотя, признаться, вероятность сохранения столь же ползучего укрепления безналичной гривни относительно доллара на межбанке очень высока. В этом контексте снова приходится обращать внимание на значительную долю «рукотворности» фактического вхождения безналичной пары доллар-гривня на межбанке 07 февраля в полосу стабильности. Почему-то мало кто из субъектов наличного рынка мало обращает внимание на откровенное лоббирование нашим регулятором интересов безналичного доллара, стараясь не допускать чрезмерного падения цен этой СКВ посредством выкупа с рынка значительной часть избыточной долларовой ликвидности. Иначе говоря, без вмешательства НБУ в торги четверга средневзвешенный курс «американца» на межбанке понес бы более значительные потери, чем указано выше.



Меж тем, насколько нам известно, к пятнице сохранится достаточный приток экспортной выручки из-за рубежа на счета наших агротрейдеров. Кроме того, наверняка не обмелеет и ручеек СКВ на предвыборную кампанию.

На этом фоне у нерезидентов потерявший свежесть и остроту сезон репатриации дивидендов можно считать исчерпанным. Получается, «бычьих» факторов для безналичной пары доллар-гривня недостаточно для уверенного возобновления роста. Кроме 2пятничного синдрома» и локальных курсовых низов по средневзвешенной цене у «зеленых быков» межбанка, пожалуй, лишь устойчивое укрепление доллара на мировом рынке forex.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 07 февраля в общих чертах отражает картину четврга на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 07 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,02/27,08 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль – 0,402/0,410 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.



До полудня эта сбалансированность покупок и продаж сохранилась, нуждаясь в ценовой поддержке из-за неосторожного и поспешного роста цен состоявшегося накануне во второй половине дня и перешедшего на торги четверга в дебюте сессии. Теперь дилеры при поддержке «либерально» настроенных на межбанке «зеленых медведей», пытались вернуть курсы к реальным уровням.



К 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня просели, сопровождаясь торговлей в условиях баланса спроса и предложения: 26,97/27,05 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,410 UAH/RUB.



На моменте в городе ликвидность упала, несмотря на сбалансированность рынка.



После обеда на рынке Днепра цены «американца», снова приподнявшись, стимулировали рост «двусторонней» торговой активности.



К закрытию цены вернулись к «приподнятому» состоянию, однако это не повредило равновесие спроса и предложения.



По итогам четверга на рынке Днепра сохранилась сбалансированность покупок и продаж, следствием которого стал рост оборотов – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы наличного рынка Днепра «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.



В течение 07 февраля биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 2,0 коп.



По сравнению с закрытием среды биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., офера потеряли 7,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги четверга в котором завершились уровнями 27,02/27,08 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 07-го в условиях равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью и с сохранивших со среды «приподнятостью» котировок.



До полудня оптовики Днепра пытались не без труда вернуть завышенные курсы доллара и евро к реальностям. Это сопровождалось недовольством клиентов наличного рынка, отказывавшимся «сдавать валюту» по более низкому курсу.



Тем не менее, к полудню в оптовом сегменте «неформального» рынка Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня просели, сопровождаясь торговлей в условиях баланса спроса и предложения: 26,97/27,05 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,410 UAH/RUB.



На моменте в городе ликвидность упала, несмотря на сбалансированность рынка.



После обеда на рынке Днепра цены «американца», снова приподнявшись, стимулировали рост «двусторонней» торговой активности. К закрытию цены вернулись к «приподнятому» состоянию, однако это не повредило равновесие спроса и предложения.



По итогам четверга на рынке Днепра сохранилась сбалансированность покупок и продаж, следствием которого стал рост оборотов – ликвидность, заслужив от оптовиков наличного рынка Днепра «твердую четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.



На протяжении 07 февраля биды оптового наличного доллара не претерпели изменений, офера стали ниже на 2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием 06 февраля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., позиция «предложение» упала на 7,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 07 февраля уровнями 30,75/30,95 UAH/EUR, констатировав в течение четверга двухкопеечные потери бидов и оферов.



По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре упали на 15,0 коп., позиция «предложение» обвалилась на 20,0 коп.



Как и раньше, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 07-го значительно большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшейся в течение первой половины четверга сдержанной коррекции, сменившейся послеобеденным ростом, а также настроения клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и трендом на рынке «зеленого» безнала.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 07-го мало интересовал клиентов.



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1359 к $1,1354 потеряв в течение этого промежутка времени «сиротские» 5 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, понизив в течение четверга на 2,0 коп. обе позиции наличного евро, вполне адекватно отреагировали на вышеупомянутую «потерю» пары евро-доллар «в миру».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 07 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1364, пара евро-доллар инициировала снижение, оказавшись около 08.00 Киева в районе отметки $1,1360. Затем динамика коррекции пары выросла, и евро около 14.00 оказался на внутридневном минимуме ($1,1323).

Последовавшее засим попытка ралли подняла пару евро-доллар около 17.50 в диапазон $1,1352-1,1356, который евро не покидал до 19.25. Новая коррекция уронила пару евро-доллар в район отметки $1,1348, которую евро не покидал до 20.35 Киева.



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс пары евро-доллар упал на европейской сессии форекса с отметки $1,1364 до $1,1323 по состоянию на 13.40 Киева.



Пара евро-франк опустилась с уровня 1,1392 до 1,1350.



Курс пары евро-иена упал на 70 пунктов до отметки ¥124,32.



Давление на курс евро оказала публикация пресс-релиза Европейской Комиссии с прогнозами на темпы роста экономик стран Европы на 2019-2020 года. Эти прогнозы были существенно снижены.



ВВП еврозоны за 2019 год прогнозируется на уровне +1,3% (предыдущий прогноз +1,9%), за 2020 год - на уровне +1,6% (предыдущий прогноз +1,7%). Уровень инфляции за 2019 год прогнозируется на уровне +1,4% (предыдущий прогноз +1,8%).



ВВП Германии за 2019 год прогнозируется на уровне +1,1% (предыдущий прогноз +1,8%), за 2020 год - на уровне +1,7% (предыдущий прогноз +1,7%).



ВВП Франции за 2019 год прогнозируется на уровне +1,3% (предыдущий прогноз +1,6%), за 2020 год - на уровне +1,5% (предыдущий прогноз +1,6%).



Таким образом, оправдывается наше предположение из более ранних обзоров, о том, что доллар в паре евро-доллар передал «руль» евро. Последний, благодаря неважному состоянию экономики Континента, с управлением перестал справляться.



Курс пары фунт-доллар упал в четверг до отметки $1,2853, что на 85 пунктов ниже максимума 07 февраля. Давление на курс фунта оказало снижение Банком Англии прогнозов на темпы роста экономики Великобритании.



На нынешнем заседании Комитета по денежной политике Банка Англии было принято решение оставить текущую кредитно-денежную политику без изменения. Также был опубликован ежеквартальный экономический отчет Банка Англии, согласно которому ВВП Великобритании за 2019 год теперь прогнозируется на уровне +1,2% (предыдущий прогноз +1,7%), за 2020 год - на уровне +1,5% (предыдущий прогноз +1.7%). Также было отмечено, что уровень инфляции в стране в ближайшие месяцы опустится ниже ключевой отметки +2,0% за год.



Управляющий Банка Англии Карни заявил, что экономика страны еще не готова к ситуации выхода из ЕС без какого-либо соглашения. Карни отметил, что нет возможности прогнозировать изменения кредитно-денежной политики без четкой картины условий Brexit.



Представитель правительства Великобритании заявил, что предпринимаются все меры для того, чтобы очередное парламентское заседание по вопросу Brexit состоялось 14 февраля.



Спустя час курсы евро и фунта стерлингов опускаются в ходе европейских торгов к доллару США после того, как Еврокомиссия и Банк Англии ухудшили свои макроэкономические прогнозы.



Тем временем иена дорожает из-за спроса на защитные активы.



Евро торгуется к 14.55 Киева в районе $1,1340 против $1,1364 на закрытие прошлой сессии.



Стоимость единой европейской валюты находится к указанному времени в районе ¥124,43 по сравнению со ¥124,95 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥109,72 против ¥109,97 в среду.



Фунт стерлингов снизился к доллару на 0,25%, до $1,2895, и опустился на 0,1% к евро, до Є 1,1371 за фунт.



Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, повышается на 0,1%.



Как сообщалось, Банк Англии по итогам очередного заседания в четверг ухудшил оценку роста ВВП страны на 2019 год с 1,7% до 1,2% из-за Brexit, торможения мировой экономики и неопределенности по всему миру. Таким образом, рост британской экономики в этом году будет минимальным с 2009 года.

В 2020 году ожидается подъем на 1,5%, а не на 1,7%, как говорилось в ноябрьском докладе, в 2021 году рост ускорится до 1,9%.



На первом в этом году заседании центробанк сохранил значение базовой процентной ставки на уровне 0,75%, что соответствовало ожиданиям рынка.



Ранее Еврокомиссия ухудшила оценку роста ВВП еврозоны на 2019 год до 1,3% с ожидавшихся в ноябре 1,9%, на 2020 год - до 1,6% с 1,7%.



Наиболее резко был ухудшен прогноз для ВВП Италии - до всего 0,2% в 2019 году против ожидавшихся ранее 1,2%. Если прогноз оправдается, темпы роста итальянской экономики станут минимальными за пять лет.



Помимо этого, ЕК теперь ожидает роста потребительских цен в странах монетарного союза в текущем году на 1,4%, а не на 1,8%, как предполагалось прошлой осенью.



Таким образом, инфляция будет еще сильнее отставать от целевого показателя Евроцентробанка, который находится на уровне «немного ниже 2%», что снижает вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне.



Австралийский доллар в паре с долларом США слегка отыгрывает падение предыдущего дня, поднимаясь на 0,1%. В среду австралийская валюта упала на 1,8% на заявлениях руководства Резервного банка Австралии, указавших на смягчение позиции ЦБ в отношении денежно-кредитной политики.



С начала февраля индекс доллара USDX вырос на 1,2%. В среду американская валюта отыграла все потери в 2019 году, и это после удивительно мягкого заседания ФРС в конце января.



Аналитики пророчат доллару ослабление в текущем году, ссылаясь на конвергенцию монетарной политики на фоне угасания импульса роста ВВП США. Они видят ослабление доллара на 2?7% к 30 июня против евро, согласно усредненному прогнозу, составленному Bloomberg.



Но как показывает текущая ситуация, наступивший год может ознаменоваться падением валют, от которых ранее ожидали хороших результатов.



Мировые системные центробанки от РБА до ЕЦБ откладывают свои планы по ужесточению монетарной политики в долгий ящик, что играет на руку доллару.



Американская валюта может вырасти в этих условиях, но не благодаря своей привлекательности, а лишь как меньшее из зол.



В прошлом месяце глава ЕЦБ Марио Драги признал, что баланс рисков в еврозоне сместился на отрицательную территорию — росту экономики угрожают торговые конфликты и политические проблемы.

На этой неделе глава РБА Филип Лоу сменил риторику на нейтральную, признав усугубление экономических проблем.



На этом фоне Америка чувствует себя лучше остальных. Экономика страны продолжает двигаться по траектории роста, тогда как еврозона явно сбавляет обороты. Экономика США выглядит все еще намного лучше, чем большинство других основных конкурентов, она также имеет более высокие процентные ставки. В Европе, напротив, беспорядки.

Нельзя не отметить очевидный парадокс — доллар растет даже в условиях падения доходности американских облигаций. Если рынок снова начнет закладывать в цену повышение ставки ФРС позднее в 2019 году, а доходность 10-летних трежерис повысится, это создаст условия для нового ралли доллара.



Опционы показывают, что «быки» по доллару спокойно воспринимают новую риторику ФРС. Контракты, которые предполагают, что доллар вырастет по отношению к своим основным аналогам в течение следующих трех месяцев, приближаются по стоимости к наиболее дорогому уровню с середины декабря относительно хеджирования, защищающего от падения.



Итак, пара евро-доллар в четверг снижается четвертый день подряд, новый минимум к текущему моменту показан на отметке $1,1323. Падение, которое с понедельника по среду шло удивительно равномерным темпом, стало ускоряться. Прямая линия снижения начала загибаться вниз и, скорее всего, все кончится отвесным обвалом с пробитием отметки $1,13. Формально где-то под отметкой $1,13 у пары находится поддержка, от района между $1,1265 и $1,13 пара отскакивала уже 4 раза за последние месяцы (минимумы 28 ноября, 14 декабря, 03 января и 24 января).



Однако думается, что в этот раз данная поддержка не устоит. Слишком много фундаментального негатива поступает из Европы.



Во-первых, вслед за провальными данными среды по промышленным заказам Германии за декабрь, показавшими сокращение на 7,0% г/г, в четверг были опубликованы данные по промышленному производству Германии за декабрь. Сокращение промпроизводства составило 0,4% м/м вместо ожидаемого роста на 0,8% м/м, в годовом выражении показатель улучшился с -4,0% г/г до -3,9% г/г (прогноз -3,4% г/г).

Такие плохие годовые данные неудивительны, ведь промпроизводство Германии сокращается 9 месяцев из последних 12 (т.е. в размерности м/м), при этом промпроизводство сокращалось 4 последних месяца подряд.



Во-вторых, Еврокомиссия опубликовала свои пересмотренные оценки по перспективам экономики еврозоны.

Прогноз роста экономики еврозоны на 2019 год понижен с 1,9% до 1,3%. Прогноз роста экономики Германии понижен с 1,8% до 1,1%. Прогноз роста экономики Италии понижен с 1,2% до 0,2%. Прогноз инфляции в еврозоне на 2019 год понижен с 1,8% до 1,4%.



Правда, некоторые комментаторы полагают, что замедление в Европе, вероятно, может быть лишь временным. Однако непонятно, на чем основывается подобный оптимизм. Ведь замедляется и экономика США, а она выступает локомотивом экономического роста в мире (за счет потребления, торгового дефицита).



Добавим, что показатель вероятности рецессии от ФРБ Нью-Йорка (см. HTTPS://WWW.NEWYORKFED.ORG/MEDIALIBRARY ... OB_REC.PDF ) недавно достиг максимума с 2008 года на уровне 24%. Показатель использует разницу в доходностях между 10-летними облигациями и 3-месячными векселями Казначейства США для прогнозирования вероятности рецессии (т.е. сокращения ВВП два квартала подряд) в ближайшие 12 месяцев. В 11 случаях из 8 с 1960-х годов при достижении этого уровня в дальнейшем наступала рецессия, подсчитали в Bloomberg.



Безрадостны и перспективы Brexit.



Переговоры между Великобританией и ЕС фактически зашли в тупик, поскольку ЕС, и Ирландия в частности, на уступки по поводу проблемы ирландской границы идти не готовы. Brexit без сделки снова представляется высоко вероятным сценарием. Надежду на глобальный позитив дают только перспективы заключения торговой сделки между США и Китаем. Однако возможно, что уже полученный мировой экономикой ущерб от торговых и санкционных войн, повышения ставки ФРС окажется достаточным для того, чтобы приблизить окончание 10-летнего экономического цикла. В этом случае доллар имеет все шансы начать рост как валюта-убежище.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 07-го уровнями 30,75/30,95 UAH/EUR, констатировав при этом в течение четверга двухкопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 07 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,402/0,410 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием среды биды оптового рубля на наличном рынке Днепра понизились на 30 пунктов, офера упали на 40 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 07 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «твердую четверку», повысила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по упавшему с закрытия среды на 15,0 коп. спросу и потерявшему 20,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 07 февраля по спросу понизились на 30 пунктов, упав на 40 пунктов по предложению.



Как и предполагалось, на торгах четверга отечественный валютный межбанк констатировал сохранение нисходящего тренда в паре доллар-гривня.



В полном соответствии с нашими прогнозами, сезон репатриации дивидендов нерезидентами «смазался» посредством размещения Минфином гривневых ОВГЗ, переключившего на себя внимание «варягов» и связавшего объемные гривневые ресурсы. Кроме того, полагаю, получив «на руки» дивидендную гривню, нерезиденты значительную часть этих денег направили на вторничный аукцион Минфина.



Кроме того, к четвергу случилось заметное сжатие гривневой ликвидности, исключавшее активную игру валютных спекулянтов на повышение курса «зеленого» безнала. Немного добавил гривни регулятор, появившийся в дебюте торгов со скупкой «лишних» долларов, приостановив его коррекцию. Кстати, до полудня валюты США на межбанке было в избытке из-за характерного для четверга роста притока внешнеторговой выручки, 50% которой подлежало обязательной продаже.



Наличный рынок, начав торги четверга с завышенных цен, к полудню понизил из, признав при этом, что накануне, заметно подняв действующие цены после обеда, поторопился, расхлебывая эту спешку на следующий день – клиенты отказывались «сдавать валюту» по более низким ценам.



В очередной раз приходится констатировать высокую значимость присутствия на рынке регулятора с его спорадическими гривневыми интервенциями. Как мы неоднократно подчеркивали в более ранних обзорах, участники рынка наличных, подталкивая тамошних дилеров на поспешные решения, «не замечают», что регулятор, значительными в последнее время покупками СКВ играет на стороне слабеющего «в степях Украины» безналичного доллара.



Нынче период этой «слабости», похоже, пошел на спад. Тренд катализировался сохранением присутствия на рынке НБУ и его покупками «лишней» долларовой ликвидности.



Меж тем, насколько нам известно, к пятнице сохранится достаточный приток экспортной выручки из-за рубежа на счета наших агротрейдеров. Кроме того, наверняка не обмелеет и ручеек СКВ на предвыборную кампанию.

На этом фоне у нерезидентов потерявший свежесть и остроту сезон репатриации дивидендов можно считать исчерпанным. Получается, «бычьих» факторов для безналичной пары доллар-гривня недостаточно для уверенного возобновления роста. Кроме 2пятничного синдрома» и локальных курсовых низов по средневзвешенной цене у «зеленых быков» межбанка, пожалуй, лишь устойчивое укрепление доллара на мировом рынке forex.



Мы не исключаем, что в пятницу участие НБУ в сессии межбанка будет излишним, пара доллар-гривня на межбанке войдет в полосу относительной стабильности, которая уже 11-го, высоковероятно, сменится попытками отскока.



US Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, укрепившийся в среду относительно доллара на 25,18 коп., на торгах четверга вошел в полосу стабильности, символически повысившись на 0,47 коп. и оказавшись на уровне 26,9594 UAH/USD.Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 07-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв символические 0,31 коп., составил 26,9591 UAH/USD.Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 07 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,980/27,015 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, продемонстрировала «нерешительность», избирая дальнейшее «направление» «движения», ограничившись расширением спреда: 26,97/27,03 UAH/USD. Впрочем, уже около 10.16 курс «американца» просел к 26,96/26,98 на доминировании продаж СКВ, а спустя 25 минут доллар консолидировался на цифре 26,94/26,96 UAH/USD, которую не покидал до 11.20.Локальный минимум безналичной пары доллар-гривня дал возможность регулятору появиться на межбанке и провести гривневую интервенцию, выкупив с рынка до $20,0 млн. избыточной долларовой ликвидности. «Вмешательство» НБУ было основано на очевидных признаках нехватки гривни. Об этом дали понять упавшие с уровня 48 455,3 млн. грн. к отметке 39 968,2 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора.Действия НБУ «заморозили» коррекцию курса «американца», консолидировавшегося около 11.26 Киева на уровне 26,95/26,96 UAH/USD в сопровождении баланса спроса и предложения.Полдень безналичный доллар встретил на уровне 26,98/26,99 UAH/USD. Нелишне подчеркнуть, что в росте, который дал начало НБУ своей интервенцией, принимали участие покупки как нерезидентов, так и отечественных игроков межбанка, подтверждая мнение, что сезон репатриации дивидендов «варягами» «потерял свежесть». Вероятно, из-за последнего размещения ОВГЗ нашим Минфином.В дальнейшем до 14.00 пара доллар-гривня на межбанке пребывала в диапазоне 26,97-98/26,98-99 UAH/USD, ограничившись в указанное время расширением спреда до 26,96/26,99 UAH/USD.Ближе к финишу торгов курс безналичного «американца» понизился на опустевшем межбанке до 26,95/26,98 UAH/USD по состоянию на 15.40 Киева.С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала эту отметку.На цифре 26,95/26,98 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 07 февраля.Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в четверг, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9594 UAH/USD.С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 2,63% с 27,6883 UAH/USD до 26,9594 UAH/USD.Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.На Depo рынке 07 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,50% годовых (с 12.10 Киева – 15,75/17,50 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.Безналичный доллар на торгах 07 февраля, войдя в полосу относительной стабильности, символически потерял в цене по следующим причинам.Во-первых, на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ в наиболее активной части торгов отсутствовали покупки СКВ нерезидентами, которые дивидендную гривню потратили на участие в минфиновском аукционе ОВГЗ 05 февраля.Во-вторых, до полудня на межбанке наблюдалось преобладание предложения валюты со стороны агротрейдеров.В-третьих, СКВ продавали остальные игроки, испытывающие нужду в гривне. Нацвалюты на рынке стало не хватать.Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 07 февраля выросли, имея для этого следующие основания.Во-первых, рынок безналичной пары, замедлив коррекцию, начал вхождение в полосу стабильности, которая сопровождается ростом ликвидности.Во-вторых, к четвергу растет приток внешнеторговой выручки, 50% которой подлежат обязательной продаже.В-третьих, свою лепту в общий рост ликвидности привнес регулятор, проведя в первой половине дня гривневую интервенцию и пополнив свои резервы суммой в $20,0 млн.Рынок наличных в первой половине четверга констатировал снижение пар доллар-гривня и евро-гривня. Этому было две причины. Во-первых, еще в среду во второй половине дня заметно нарастив цену наличного доллара, а вместе с ним и евро, дилеры «неформального» наличного рынка явно погорячились, опережая события. Попытки вернуть цены к более реальным уровням 06-го не увенчались успехом – клиенты напрочь отказывались сотрудничать (сдавать валюту) по более низким цена. Эта курсовая «приподнятость» сохранилась на открытии торгов четверга и была подвергнута ревизии. Формальным поводом для дополуденной коррекции наличных пар доллар-гривня и евро-гривня стала «ползучая» коррекция безналичного доллара на межбанке, а также падение курса пары евро-доллар на мировом рынке forex.Действия НБУ, выкупившего с межбанковского рынка долларовой ликвидности на сумму от $20,0 млн., способствовали катализации движения рынка «зеленого» безнала в сторону стабилизации. Этот по сути «рукотворный» тренд в комплекте с очевидной неохотой клиентов наличного рынка «сдавать валюту» по просевшим к полудню ценам, заставили дилеров «налички» после обеда «пойти навстречу пожеланиям трудящихся», приподняв действующие цены.Мероприятие во всех, за исключением столицы, системных центрах валютообменного бизнеса, стимулировало рост торговой активности, не нарушая при этом равновесие покупок и продаж.Большинство рынков констатировало заметный прогресс на участке ликвидности.Столичные валютчики были вынуждены признать регресс на этом участке, который, впрочем, не охватывал все без исключения оптовые обменные пункты Киева.В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Днепр, Одесса), либо выросла на 1,0-4,0 коп. (Киев, Запорожье, Крыжополь), либо потеряла 3,0 коп. (Харьков). Офера доллара 07-го потеряли 2,0-5,0 коп.По сравнению с закрытием среды биды наличного «неформального» «американца» потеряли 1,0-3,0 коп., позиция «предложение» стала ниже на 1,0-5,0 коп.Послеобеденное сдержанное подорожание наличного доллара в четверг претендует на вариант сценария для безналичного «американца» на пятничной сессии. Хотя, признаться, вероятность сохранения столь же ползучего укрепления безналичной гривни относительно доллара на межбанке очень высока. В этом контексте снова приходится обращать внимание на значительную долю «рукотворности» фактического вхождения безналичной пары доллар-гривня на межбанке 07 февраля в полосу стабильности. Почему-то мало кто из субъектов наличного рынка мало обращает внимание на откровенное лоббирование нашим регулятором интересов безналичного доллара, стараясь не допускать чрезмерного падения цен этой СКВ посредством выкупа с рынка значительной часть избыточной долларовой ликвидности. Иначе говоря, без вмешательства НБУ в торги четверга средневзвешенный курс «американца» на межбанке понес бы более значительные потери, чем указано выше.Меж тем, насколько нам известно, к пятнице сохранится достаточный приток экспортной выручки из-за рубежа на счета наших агротрейдеров. Кроме того, наверняка не обмелеет и ручеек СКВ на предвыборную кампанию.На этом фоне у нерезидентов потерявший свежесть и остроту сезон репатриации дивидендов можно считать исчерпанным. Получается, «бычьих» факторов для безналичной пары доллар-гривня недостаточно для уверенного возобновления роста. Кроме 2пятничного синдрома» и локальных курсовых низов по средневзвешенной цене у «зеленых быков» межбанка, пожалуй, лишь устойчивое укрепление доллара на мировом рынке forex.Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 07 февраля в общих чертах отражает картину четврга на украинском рынке наличных.На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.Торги 07 февраля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,02/27,08 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль – 0,402/0,410 UAH/RUB.Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью.До полудня эта сбалансированность покупок и продаж сохранилась, нуждаясь в ценовой поддержке из-за неосторожного и поспешного роста цен состоявшегося накануне во второй половине дня и перешедшего на торги четверга в дебюте сессии. Теперь дилеры при поддержке «либерально» настроенных на межбанке «зеленых медведей», пытались вернуть курсы к реальным уровням.К 12.05 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня просели, сопровождаясь торговлей в условиях баланса спроса и предложения: 26,97/27,05 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,410 UAH/RUB.На моменте в городе ликвидность упала, несмотря на сбалансированность рынка.После обеда на рынке Днепра цены «американца», снова приподнявшись, стимулировали рост «двусторонней» торговой активности.К закрытию цены вернулись к «приподнятому» состоянию, однако это не повредило равновесие спроса и предложения.По итогам четверга на рынке Днепра сохранилась сбалансированность покупок и продаж, следствием которого стал рост оборотов – ликвидность, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы наличного рынка Днепра «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.В течение 07 февраля биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре не изменились, офера потеряли 2,0 коп.По сравнению с закрытием среды биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., офера потеряли 7,0 коп.Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги четверга в котором завершились уровнями 27,02/27,08 UAH/USD.Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 07-го в условиях равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь низкой ликвидностью и с сохранивших со среды «приподнятостью» котировок.До полудня оптовики Днепра пытались не без труда вернуть завышенные курсы доллара и евро к реальностям. Это сопровождалось недовольством клиентов наличного рынка, отказывавшимся «сдавать валюту» по более низкому курсу.Тем не менее, к полудню в оптовом сегменте «неформального» рынка Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня просели, сопровождаясь торговлей в условиях баланса спроса и предложения: 26,97/27,05 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,410 UAH/RUB.На моменте в городе ликвидность упала, несмотря на сбалансированность рынка.После обеда на рынке Днепра цены «американца», снова приподнявшись, стимулировали рост «двусторонней» торговой активности. К закрытию цены вернулись к «приподнятому» состоянию, однако это не повредило равновесие спроса и предложения.По итогам четверга на рынке Днепра сохранилась сбалансированность покупок и продаж, следствием которого стал рост оборотов – ликвидность, заслужив от оптовиков наличного рынка Днепра «твердую четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.На протяжении 07 февраля биды оптового наличного доллара не претерпели изменений, офера стали ниже на 2,0 коп.Меж тем, по сравнению с закрытием 06 февраля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., позиция «предложение» упала на 7,0 коп.В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 07 февраля уровнями 30,75/30,95 UAH/EUR, констатировав в течение четверга двухкопеечные потери бидов и оферов.По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре упали на 15,0 коп., позиция «предложение» обвалилась на 20,0 коп.Как и раньше, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 07-го значительно большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшейся в течение первой половины четверга сдержанной коррекции, сменившейся послеобеденным ростом, а также настроения клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и трендом на рынке «зеленого» безнала.Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 07-го мало интересовал клиентов.Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1359 к $1,1354 потеряв в течение этого промежутка времени «сиротские» 5 пунктов.Полагаю, наши дилеры, понизив в течение четверга на 2,0 коп. обе позиции наличного евро, вполне адекватно отреагировали на вышеупомянутую «потерю» пары евро-доллар «в миру».Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.Стало быть, стартовав 07 февраля на азиатской сессии форекса с уровня $1,1364, пара евро-доллар инициировала снижение, оказавшись около 08.00 Киева в районе отметки $1,1360. Затем динамика коррекции пары выросла, и евро около 14.00 оказался на внутридневном минимуме ($1,1323).Последовавшее засим попытка ралли подняла пару евро-доллар около 17.50 в диапазон $1,1352-1,1356, который евро не покидал до 19.25. Новая коррекция уронила пару евро-доллар в район отметки $1,1348, которую евро не покидал до 20.35 Киева.Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.Курс пары евро-доллар упал на европейской сессии форекса с отметки $1,1364 до $1,1323 по состоянию на 13.40 Киева.Пара евро-франк опустилась с уровня 1,1392 до 1,1350.Курс пары евро-иена упал на 70 пунктов до отметки ¥124,32.Давление на курс евро оказала публикация пресс-релиза Европейской Комиссии с прогнозами на темпы роста экономик стран Европы на 2019-2020 года. Эти прогнозы были существенно снижены.ВВП еврозоны за 2019 год прогнозируется на уровне +1,3% (предыдущий прогноз +1,9%), за 2020 год - на уровне +1,6% (предыдущий прогноз +1,7%). Уровень инфляции за 2019 год прогнозируется на уровне +1,4% (предыдущий прогноз +1,8%).ВВП Германии за 2019 год прогнозируется на уровне +1,1% (предыдущий прогноз +1,8%), за 2020 год - на уровне +1,7% (предыдущий прогноз +1,7%).ВВП Франции за 2019 год прогнозируется на уровне +1,3% (предыдущий прогноз +1,6%), за 2020 год - на уровне +1,5% (предыдущий прогноз +1,6%).Таким образом, оправдывается наше предположение из более ранних обзоров, о том, что доллар в паре евро-доллар передал «руль» евро. Последний, благодаря неважному состоянию экономики Континента, с управлением перестал справляться.Курс пары фунт-доллар упал в четверг до отметки $1,2853, что на 85 пунктов ниже максимума 07 февраля. Давление на курс фунта оказало снижение Банком Англии прогнозов на темпы роста экономики Великобритании.На нынешнем заседании Комитета по денежной политике Банка Англии было принято решение оставить текущую кредитно-денежную политику без изменения. Также был опубликован ежеквартальный экономический отчет Банка Англии, согласно которому ВВП Великобритании за 2019 год теперь прогнозируется на уровне +1,2% (предыдущий прогноз +1,7%), за 2020 год - на уровне +1,5% (предыдущий прогноз +1.7%). Также было отмечено, что уровень инфляции в стране в ближайшие месяцы опустится ниже ключевой отметки +2,0% за год.Управляющий Банка Англии Карни заявил, что экономика страны еще не готова к ситуации выхода из ЕС без какого-либо соглашения. Карни отметил, что нет возможности прогнозировать изменения кредитно-денежной политики без четкой картины условий Brexit.Представитель правительства Великобритании заявил, что предпринимаются все меры для того, чтобы очередное парламентское заседание по вопросу Brexit состоялось 14 февраля.Спустя час курсы евро и фунта стерлингов опускаются в ходе европейских торгов к доллару США после того, как Еврокомиссия и Банк Англии ухудшили свои макроэкономические прогнозы.Тем временем иена дорожает из-за спроса на защитные активы.Евро торгуется к 14.55 Киева в районе $1,1340 против $1,1364 на закрытие прошлой сессии.Стоимость единой европейской валюты находится к указанному времени в районе ¥124,43 по сравнению со ¥124,95 в предыдущий рабочий день.Курс доллара составляет ¥109,72 против ¥109,97 в среду.Фунт стерлингов снизился к доллару на 0,25%, до $1,2895, и опустился на 0,1% к евро, до Є 1,1371 за фунт.Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, повышается на 0,1%.Как сообщалось, Банк Англии по итогам очередного заседания в четверг ухудшил оценку роста ВВП страны на 2019 год с 1,7% до 1,2% из-за Brexit, торможения мировой экономики и неопределенности по всему миру. Таким образом, рост британской экономики в этом году будет минимальным с 2009 года.В 2020 году ожидается подъем на 1,5%, а не на 1,7%, как говорилось в ноябрьском докладе, в 2021 году рост ускорится до 1,9%.На первом в этом году заседании центробанк сохранил значение базовой процентной ставки на уровне 0,75%, что соответствовало ожиданиям рынка.Ранее Еврокомиссия ухудшила оценку роста ВВП еврозоны на 2019 год до 1,3% с ожидавшихся в ноябре 1,9%, на 2020 год - до 1,6% с 1,7%.Наиболее резко был ухудшен прогноз для ВВП Италии - до всего 0,2% в 2019 году против ожидавшихся ранее 1,2%. Если прогноз оправдается, темпы роста итальянской экономики станут минимальными за пять лет.Помимо этого, ЕК теперь ожидает роста потребительских цен в странах монетарного союза в текущем году на 1,4%, а не на 1,8%, как предполагалось прошлой осенью.Таким образом, инфляция будет еще сильнее отставать от целевого показателя Евроцентробанка, который находится на уровне «немного ниже 2%», что снижает вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне.Австралийский доллар в паре с долларом США слегка отыгрывает падение предыдущего дня, поднимаясь на 0,1%. В среду австралийская валюта упала на 1,8% на заявлениях руководства Резервного банка Австралии, указавших на смягчение позиции ЦБ в отношении денежно-кредитной политики.С начала февраля индекс доллара USDX вырос на 1,2%. В среду американская валюта отыграла все потери в 2019 году, и это после удивительно мягкого заседания ФРС в конце января.Аналитики пророчат доллару ослабление в текущем году, ссылаясь на конвергенцию монетарной политики на фоне угасания импульса роста ВВП США. Они видят ослабление доллара на 2?7% к 30 июня против евро, согласно усредненному прогнозу, составленному Bloomberg.Но как показывает текущая ситуация, наступивший год может ознаменоваться падением валют, от которых ранее ожидали хороших результатов.Мировые системные центробанки от РБА до ЕЦБ откладывают свои планы по ужесточению монетарной политики в долгий ящик, что играет на руку доллару.Американская валюта может вырасти в этих условиях, но не благодаря своей привлекательности, а лишь как меньшее из зол.В прошлом месяце глава ЕЦБ Марио Драги признал, что баланс рисков в еврозоне сместился на отрицательную территорию — росту экономики угрожают торговые конфликты и политические проблемы.На этой неделе глава РБА Филип Лоу сменил риторику на нейтральную, признав усугубление экономических проблем.На этом фоне Америка чувствует себя лучше остальных. Экономика страны продолжает двигаться по траектории роста, тогда как еврозона явно сбавляет обороты. Экономика США выглядит все еще намного лучше, чем большинство других основных конкурентов, она также имеет более высокие процентные ставки. В Европе, напротив, беспорядки.Нельзя не отметить очевидный парадокс — доллар растет даже в условиях падения доходности американских облигаций. Если рынок снова начнет закладывать в цену повышение ставки ФРС позднее в 2019 году, а доходность 10-летних трежерис повысится, это создаст условия для нового ралли доллара.Опционы показывают, что «быки» по доллару спокойно воспринимают новую риторику ФРС. Контракты, которые предполагают, что доллар вырастет по отношению к своим основным аналогам в течение следующих трех месяцев, приближаются по стоимости к наиболее дорогому уровню с середины декабря относительно хеджирования, защищающего от падения.Итак, пара евро-доллар в четверг снижается четвертый день подряд, новый минимум к текущему моменту показан на отметке $1,1323. Падение, которое с понедельника по среду шло удивительно равномерным темпом, стало ускоряться. Прямая линия снижения начала загибаться вниз и, скорее всего, все кончится отвесным обвалом с пробитием отметки $1,13. Формально где-то под отметкой $1,13 у пары находится поддержка, от района между $1,1265 и $1,13 пара отскакивала уже 4 раза за последние месяцы (минимумы 28 ноября, 14 декабря, 03 января и 24 января).Однако думается, что в этот раз данная поддержка не устоит. Слишком много фундаментального негатива поступает из Европы.Во-первых, вслед за провальными данными среды по промышленным заказам Германии за декабрь, показавшими сокращение на 7,0% г/г, в четверг были опубликованы данные по промышленному производству Германии за декабрь. Сокращение промпроизводства составило 0,4% м/м вместо ожидаемого роста на 0,8% м/м, в годовом выражении показатель улучшился с -4,0% г/г до -3,9% г/г (прогноз -3,4% г/г).Такие плохие годовые данные неудивительны, ведь промпроизводство Германии сокращается 9 месяцев из последних 12 (т.е. в размерности м/м), при этом промпроизводство сокращалось 4 последних месяца подряд.Во-вторых, Еврокомиссия опубликовала свои пересмотренные оценки по перспективам экономики еврозоны.Прогноз роста экономики еврозоны на 2019 год понижен с 1,9% до 1,3%. Прогноз роста экономики Германии понижен с 1,8% до 1,1%. Прогноз роста экономики Италии понижен с 1,2% до 0,2%. Прогноз инфляции в еврозоне на 2019 год понижен с 1,8% до 1,4%.Правда, некоторые комментаторы полагают, что замедление в Европе, вероятно, может быть лишь временным. Однако непонятно, на чем основывается подобный оптимизм. Ведь замедляется и экономика США, а она выступает локомотивом экономического роста в мире (за счет потребления, торгового дефицита).Добавим, что показатель вероятности рецессии от ФРБ Нью-Йорка (см.) недавно достиг максимума с 2008 года на уровне 24%. Показатель использует разницу в доходностях между 10-летними облигациями и 3-месячными векселями Казначейства США для прогнозирования вероятности рецессии (т.е. сокращения ВВП два квартала подряд) в ближайшие 12 месяцев. В 11 случаях из 8 с 1960-х годов при достижении этого уровня в дальнейшем наступала рецессия, подсчитали в Bloomberg.Безрадостны и перспективы Brexit.Переговоры между Великобританией и ЕС фактически зашли в тупик, поскольку ЕС, и Ирландия в частности, на уступки по поводу проблемы ирландской границы идти не готовы. Brexit без сделки снова представляется высоко вероятным сценарием. Надежду на глобальный позитив дают только перспективы заключения торговой сделки между США и Китаем. Однако возможно, что уже полученный мировой экономикой ущерб от торговых и санкционных войн, повышения ставки ФРС окажется достаточным для того, чтобы приблизить окончание 10-летнего экономического цикла. В этом случае доллар имеет все шансы начать рост как валюта-убежище.Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое «самостоятельной» курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 07-го уровнями 30,75/30,95 UAH/EUR, констатировав при этом в течение четверга двухкопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение четверга ни по спросу, ни по предложению.Торги рублем 07 февраля в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,402/0,410 UAH/RUB.По сравнению с закрытием среды биды оптового рубля на наличном рынке Днепра понизились на 30 пунктов, офера упали на 40 пунктов.Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 07 февраля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «твердую четверку», повысила показатели предыдущей сессии.Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по упавшему с закрытия среды на 15,0 коп. спросу и потерявшему 20,0 коп. предложению.Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 07 февраля по спросу понизились на 30 пунктов, упав на 40 пунктов по предложению.Как и предполагалось, на торгах четверга отечественный валютный межбанк констатировал сохранение нисходящего тренда в паре доллар-гривня.В полном соответствии с нашими прогнозами, сезон репатриации дивидендов нерезидентами «смазался» посредством размещения Минфином гривневых ОВГЗ, переключившего на себя внимание «варягов» и связавшего объемные гривневые ресурсы. Кроме того, полагаю, получив «на руки» дивидендную гривню, нерезиденты значительную часть этих денег направили на вторничный аукцион Минфина.Кроме того, к четвергу случилось заметное сжатие гривневой ликвидности, исключавшее активную игру валютных спекулянтов на повышение курса «зеленого» безнала. Немного добавил гривни регулятор, появившийся в дебюте торгов со скупкой «лишних» долларов, приостановив его коррекцию. Кстати, до полудня валюты США на межбанке было в избытке из-за характерного для четверга роста притока внешнеторговой выручки, 50% которой подлежало обязательной продаже.Наличный рынок, начав торги четверга с завышенных цен, к полудню понизил из, признав при этом, что накануне, заметно подняв действующие цены после обеда, поторопился, расхлебывая эту спешку на следующий день – клиенты отказывались «сдавать валюту» по более низким ценам.В очередной раз приходится констатировать высокую значимость присутствия на рынке регулятора с его спорадическими гривневыми интервенциями. Как мы неоднократно подчеркивали в более ранних обзорах, участники рынка наличных, подталкивая тамошних дилеров на поспешные решения, «не замечают», что регулятор, значительными в последнее время покупками СКВ играет на стороне слабеющего «в степях Украины» безналичного доллара.Нынче период этой «слабости», похоже, пошел на спад. Тренд катализировался сохранением присутствия на рынке НБУ и его покупками «лишней» долларовой ликвидности.Меж тем, насколько нам известно, к пятнице сохранится достаточный приток экспортной выручки из-за рубежа на счета наших агротрейдеров. Кроме того, наверняка не обмелеет и ручеек СКВ на предвыборную кампанию.На этом фоне у нерезидентов потерявший свежесть и остроту сезон репатриации дивидендов можно считать исчерпанным. Получается, «бычьих» факторов для безналичной пары доллар-гривня недостаточно для уверенного возобновления роста. Кроме 2пятничного синдрома» и локальных курсовых низов по средневзвешенной цене у «зеленых быков» межбанка, пожалуй, лишь устойчивое укрепление доллара на мировом рынке forex.Мы не исключаем, что в пятницу участие НБУ в сессии межбанка будет излишним, пара доллар-гривня на межбанке войдет в полосу относительной стабильности, которая уже 11-го, высоковероятно, сменится попытками отскока.US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 70682 З нами з: 29.05.06 Подякував: 4553 раз. Подякували: 8272 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лют, 2019 21:16 Мизантрóп написав: Есть инсайд: 29 , 30 , и 31 февраля валюту продавать не будут. Есть инсайд: 29 , 30 , и 31 февраля валюту продавать не будут.

Валютный форум, а клоуны всё те же. И за клоуна голосуют Валютный форум, а клоуны всё те же. И за клоуна голосуют Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось pesikot

Повідомлень: 2051 З нами з: 31.08.09 Подякував: 181 раз. Подякували: 603 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 539540541542 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Кредитні та платіжні картки Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Рейтинг українських забудовників Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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