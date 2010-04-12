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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 лют, 2019 23:05
komp столько чинов себе понапридумывал -экс-банкир JP Morgan и Deutsche Bank, финансист, советник Центра экономической стратегии, а ветку не читает, уже бы давно слился не по 27, а по 28,3 и давно бы вошёл в ОВГЗ и имел бы не 20-30%, а 40-50 %
Додано: Чет 07 лют, 2019 23:09
Полный бред.Он забыл написать, за счёт чего прийдёт благодать на нашу землю.Получается, за счёт правильных выборов и за счёт дальнейшего развития пирамиды долгов и овгз.Главное с криком су об стену ушибиться в конце и многие станут рукоплескать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 07 лют, 2019 23:27
Браво коллега, шах и мат
Живите своим умом!
Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:30
Реальна ли такая тема : на года 36-38?
*Відправлено з Чату
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