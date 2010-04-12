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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 540541542543

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 197
1. меньше 27
21%
41
2. 27 - 28.50
50%
99
3. 28.50 - 30
18%
35
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 23:05

komp столько чинов себе понапридумывал -экс-банкир JP Morgan и Deutsche Bank, финансист, советник Центра экономической стратегии, а ветку не читает, уже бы давно слился не по 27, а по 28,3 и давно бы вошёл в ОВГЗ и имел бы не 20-30%, а 40-50 % :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 23:09

  komp написав:Собираюсь добавить в портфель гривневые ОВГЗ и ожидаю доход в районе 20-30% за счет снижения ставок и укрепления гривни, - экономист Сульжик
https://censor.net.ua/news/3110511/sobirayus_dobavit_v_portfel_grivnevye_ovgz_i_ojidayu_dohod_v_rayione_2030_za_schet_snijeniya_stavok/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_69007134


Полный бред.Он забыл написать, за счёт чего прийдёт благодать на нашу землю.Получается, за счёт правильных выборов и за счёт дальнейшего развития пирамиды долгов и овгз.Главное с криком су об стену ушибиться в конце и многие станут рукоплескать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 23:27

  Сибарит написав:komp
Оставим за скобками слишком бравурный для экономиста стиль, но хочется обратить внимание на один момент.
Когда игрок публично объявляет о своем намерении войти в актив, это выглядит крайне подозрительно. Никто не любит привлекать конкурентов. Будучи человеком деликатным, я аккуратно назову это заявление похожим на блеф.


Браво коллега, шах и мат :D
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:30

Реальна ли такая тема : на года 36-38?

*Відправлено з Чату
sani_2012
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