komp столько чинов себе понапридумывал -экс-банкир JP Morgan и Deutsche Bank, финансист, советник Центра экономической стратегии, а ветку не читает, уже бы давно слился не по 27, а по 28,3 и давно бы вошёл в ОВГЗ и имел бы не 20-30%, а 40-50 %
Полный бред.Он забыл написать, за счёт чего прийдёт благодать на нашу землю.Получается, за счёт правильных выборов и за счёт дальнейшего развития пирамиды долгов и овгз.Главное с криком су об стену ушибиться в конце и многие станут рукоплескать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Сибарит написав:komp Оставим за скобками слишком бравурный для экономиста стиль, но хочется обратить внимание на один момент. Когда игрок публично объявляет о своем намерении войти в актив, это выглядит крайне подозрительно. Никто не любит привлекать конкурентов. Будучи человеком деликатным, я аккуратно назову это заявление похожим на блеф.
"Если вы получаете доход в гривнях, а в банк приносите доллары, особо дотошный менеджер обязательно поинтересуется доказательством того, как гривни превратились в доллары. Вы храните квитанции о покупке валюты? Нет? Со вступлением в силу Закона “О валюте и валютных операциях” – придется".
Наталья Радченко, партнер ЮК "Юскутум" о тонкостях валютной свободы
ihorkyiv написав:Буде ще нижче. Чому падає доларhttps://ua.korrespondent.net/ukraine/40 ... daie-dolar " "А потім сезонність почне грати у зворотну сторону. Вже з липня. Тут і нерезиденти будуть фіксувати прибуток. І імпортери поспішать укласти контракти, як вони роблять щороку. І ми побачимо ослаблення гривні. У 2018 році, за підсумками року, гривня зміцнилася на 1%. І незважаючи на всі сезонні гойдалки, залишається стабільною. Те ж чекає нас і в цьому році. Якщо не буде форс-мажорів. І якщо збережеться співпрацю з МВФ", - прогнозує аналітик.
Только вот девал за 5 лет составил 340%. А укрепления на 1% это очень маленький показатель.