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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 лют, 2019 23:05
komp столько чинов себе понапридумывал -экс-банкир JP Morgan и Deutsche Bank, финансист, советник Центра экономической стратегии, а ветку не читает, уже бы давно слился не по 27, а по 28,3 и давно бы вошёл в ОВГЗ и имел бы не 20-30%, а 40-50 %
Додано: Чет 07 лют, 2019 23:09
Полный бред.Он забыл написать, за счёт чего прийдёт благодать на нашу землю.Получается, за счёт правильных выборов и за счёт дальнейшего развития пирамиды долгов и овгз.Главное с криком су об стену ушибиться в конце и многие станут рукоплескать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 07 лют, 2019 23:27
Браво коллега, шах и мат
Живите своим умом!
Додано: П'ят 08 лют, 2019 00:30
Реальна ли такая тема : на года 36-38?
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 08 лют, 2019 01:05
И не важно кто будет президентом ( призидент ничего не решает )
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 08 лют, 2019 01:48
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: П'ят 08 лют, 2019 01:51
Только вот девал за 5 лет составил 340%. А укрепления на 1% это очень маленький показатель.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 01:53
Неспроста для физлиц упростили доступ к ОВГЗ. Думаю, что в итоге государство всех хорошо киданет.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 08:29
Интересно, как?) И, главное, зачем? Деньги они и так отлично мутят на всяких схемах. ОВГЗ - это давно уже инструмент для заработка людей при власти. Многие же знали, что компашка Януковича и регионалов зарабатывали на ОВГЗ. И упрощение доступа для физиков - это естественное развитие отрасли, потому что кроме заработка для людей при власти они должны еще и выполнять свою основную функцию
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 08:50
а сейчас все такие уже - крупные холдинги закупаются даже осенью, когда цены пониже.
Могу сказать за удобрения - под эту посевную наверное даже самые заторможенные аграрии завершили предоплаты ещё в январе. Если хочешь заплатить только сегодня и не переплатить выше рынка, то получишь поставку в конце марта (в лучшем случае). С топливом тоже по большому счёту основная масса аграриев уже разобралась
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