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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 541542543544

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 197
1. меньше 27
21%
41
2. 27 - 28.50
50%
99
3. 28.50 - 30
18%
35
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 08:54

  Alex2006 написав:
  jerua написав:
  komp написав:Собираюсь добавить в портфель гривневые ОВГЗ и ожидаю доход в районе 20-30% за счет снижения ставок и укрепления гривни, - экономист Сульжик
https://censor.net.ua/news/3110511/sobirayus_dobavit_v_portfel_grivnevye_ovgz_i_ojidayu_dohod_v_rayione_2030_za_schet_snijeniya_stavok/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_69007134


Неспроста для физлиц упростили доступ к ОВГЗ. Думаю, что в итоге государство всех хорошо киданет.

Интересно, как?) И, главное, зачем? Деньги они и так отлично мутят на всяких схемах. ОВГЗ - это давно уже инструмент для заработка людей при власти. Многие же знали, что компашка Януковича и регионалов зарабатывали на ОВГЗ. И упрощение доступа для физиков - это естественное развитие отрасли, потому что кроме заработка для людей при власти они должны еще и выполнять свою основную функцию :)

Ещё многие помнят совковые облигации )) да и регулярные обвалы уже самостийной. Это страх на уровне подсознания. И не без причинный. Кто хочет поиграть, почувствовать себя держателем бумаг, а не просто солить в матрасе или в банке то конечно милости просим )
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:12

Re: Валютный рынок в контексте

белочка продаёт по 26.9900
  alex_dvornichenko написав:Это страх на уровне подсознания. И не без причинный. Кто хочет поиграть, почувствовать себя держателем бумаг, а не просто солить в матрасе или в банке то конечно милости просим )

Экономика даже в 21веке натуральна, нельзя обеспечить людей работой и ростом зарплат одними операциями с бумагами. Чтобы потом не обижались, когда будут бумагу на хлеб намазывать. "Попадут" как всегда самые бедные, которые такого слова "овгз" не слышали. Стране нужны длинные кредиты и инвестиции. Свободных денег в мире - океан. Но к нам они идут только под высокий процент и на короткий срок. И действующая власть в этом плане ничего не изменила.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:27

Національний банк зможе здійснювати валютні інтервенції на умовах своп
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 09:49

  jerua написав:
  komp написав:Собираюсь добавить в портфель гривневые ОВГЗ и ожидаю доход в районе 20-30% за счет снижения ставок и укрепления гривни, - экономист Сульжик
https://censor.net.ua/news/3110511/sobirayus_dobavit_v_portfel_grivnevye_ovgz_i_ojidayu_dohod_v_rayione_2030_za_schet_snijeniya_stavok/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_69007134


Неспроста для физлиц упростили доступ к ОВГЗ. Думаю, что в итоге государство всех хорошо киданет.


Отличная была тема "для своих" начиная с начала 2017 году. И налогов нет и линейка продуктов хорошая и ликвидность нормальная. Но сейчас все бабки на базарах от Бердичева до Жмеринки знают какой это классный инструмент и со всех СМИ льётся в уши скрытая реклама и меня это малость напрягает. Это конечно чистая синтетивность, но после погашений в апреле и июне перезаходить не буду.
lrs7719
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  #<1 ... 541542543544
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