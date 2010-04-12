Неспроста для физлиц упростили доступ к ОВГЗ. Думаю, что в итоге государство всех хорошо киданет.
Интересно, как?) И, главное, зачем? Деньги они и так отлично мутят на всяких схемах. ОВГЗ - это давно уже инструмент для заработка людей при власти. Многие же знали, что компашка Януковича и регионалов зарабатывали на ОВГЗ. И упрощение доступа для физиков - это естественное развитие отрасли, потому что кроме заработка для людей при власти они должны еще и выполнять свою основную функцию
Ещё многие помнят совковые облигации )) да и регулярные обвалы уже самостийной. Это страх на уровне подсознания. И не без причинный. Кто хочет поиграть, почувствовать себя держателем бумаг, а не просто солить в матрасе или в банке то конечно милости просим )
alex_dvornichenko написав:Это страх на уровне подсознания. И не без причинный. Кто хочет поиграть, почувствовать себя держателем бумаг, а не просто солить в матрасе или в банке то конечно милости просим )
Экономика даже в 21веке натуральна, нельзя обеспечить людей работой и ростом зарплат одними операциями с бумагами. Чтобы потом не обижались, когда будут бумагу на хлеб намазывать. "Попадут" как всегда самые бедные, которые такого слова "овгз" не слышали. Стране нужны длинные кредиты и инвестиции. Свободных денег в мире - океан. Но к нам они идут только под высокий процент и на короткий срок. И действующая власть в этом плане ничего не изменила.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Неспроста для физлиц упростили доступ к ОВГЗ. Думаю, что в итоге государство всех хорошо киданет.
Отличная была тема "для своих" начиная с начала 2017 году. И налогов нет и линейка продуктов хорошая и ликвидность нормальная. Но сейчас все бабки на базарах от Бердичева до Жмеринки знают какой это классный инструмент и со всех СМИ льётся в уши скрытая реклама и меня это малость напрягает. Это конечно чистая синтетивность, но после погашений в апреле и июне перезаходить не буду.