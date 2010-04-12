Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:36

Привет из Днепра-3



Однако, спустя 30 минут, на 10.35 Киева, словно не поверив в «надежность» отката, безналичная пара доллар-гривня отскочила к 26,85/26,88 UAH/USD. Мы не исключаем, что к этому причастен регулятор, аккурат в это время сутками ранее появившийся на межбанке, унося оттуда $20,0 млн. в свои закрома.



Дата: 08 февраля 2019 г.



Рынок наличных Киева 10.38



Мелкий опт «неформал»



$ 26,90/27,02 UAH/USD

EUR 30,70/30,86 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 08 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых утренних сделок. Рынок низкооборотный.



Дата: 08 февраля 2019 г. на 10.12

Рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 27,03/27,10 UAH/USD

€ 30,80/30,95 UAH/EUR

RUB – 0,404/0,408 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях

ставшего привычным преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.



Дата: 08 февраля 2019 г. на 10.18



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 27,00/27,06 UAH/USD

€ – 30,80/30,86 UAH/EUR

RUB – 0,406/0,409 UAH/RUB



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 08 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,95-97/27,05-07 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 3,0-5,0 коп.), евро – 30,75-80/30,95-31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 февраля спрос просел на 2,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.), рубль - 0,402/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и офера не изменились).



На открытии торгов 08 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра было тихо, реальные сделки отсутствовали.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,95-97/27,05-07 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 3,0-5,0 коп.), евро – 30,75-80/30,95-31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 февраля спрос просел на 2,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.), рубль - 0,402/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и офера не изменились).



На старте торгов 08 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра сделок пока (на 10.29 Киева) не наблюдалось.



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