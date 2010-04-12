Рекодный объем портфеля у нерезов был 28 марта 2018 - 14,651 млрд грн
Сегодня уже 13,3 , еще немного и будет побит рекорд
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:20
Рекодный объем портфеля у нерезов был 28 марта 2018 - 14,651 млрд грн
Сегодня уже 13,3 , еще немного и будет побит рекорд
Живите своим умом!
Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:24
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:26
Да, в прошлом году ставка НБУ на это время была 16% сейчас выше на 200 б.п.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:36
Привет из Днепра-3
Однако, спустя 30 минут, на 10.35 Киева, словно не поверив в «надежность» отката, безналичная пара доллар-гривня отскочила к 26,85/26,88 UAH/USD. Мы не исключаем, что к этому причастен регулятор, аккурат в это время сутками ранее появившийся на межбанке, унося оттуда $20,0 млн. в свои закрома.
Дата: 08 февраля 2019 г.
Рынок наличных Киева 10.38
Мелкий опт «неформал»
$ 26,90/27,02 UAH/USD
EUR 30,70/30,86 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 08 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых утренних сделок. Рынок низкооборотный.
Дата: 08 февраля 2019 г. на 10.12
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,03/27,10 UAH/USD
€ 30,80/30,95 UAH/EUR
RUB – 0,404/0,408 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
ставшего привычным преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.
Дата: 08 февраля 2019 г. на 10.18
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,00/27,06 UAH/USD
€ – 30,80/30,86 UAH/EUR
RUB – 0,406/0,409 UAH/RUB
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 08 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,95-97/27,05-07 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 3,0-5,0 коп.), евро – 30,75-80/30,95-31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 февраля спрос просел на 2,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.), рубль - 0,402/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и офера не изменились).
На открытии торгов 08 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра было тихо, реальные сделки отсутствовали.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,95-97/27,05-07 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 3,0-5,0 коп.), евро – 30,75-80/30,95-31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 февраля спрос просел на 2,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.), рубль - 0,402/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и офера не изменились).
На старте торгов 08 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра сделок пока (на 10.29 Киева) не наблюдалось.
US
Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:37
Re: Валютный рынок в контексте
90/02
70/86
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:54
ОВДП, це далеко не сама вигідна інвестиція..:) занадто багато ризиків щодо облікової ставки НБУ.. але, на сьогоднішній час, краще приблизно на 3-4 п.п. ніж депозити. Для диверсифікації структури активів згодиться.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:56
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:02
Привет из Днепра-4
Около 11.00 котировки доллара, возобновив «ползучее» снижение, оказались на отметке 26,84/26,86 UAH/USD. «Хотелось бы увидеть регулятора», - намекнул на сохранение нисходящего тренда наш консультант.
US
Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:05
Суперситуація! Ще два тижні назад підписав договір на оплату різного товару по офіційному курсу НБУ в гривнях на 15 лютого і потім проконвертував долари по 27,52 і гривня лежить на рахунку... Можу вже сьогодні перерахувати кошти, але почекаю руху вниз! Перший раз коли обвал долара мене дуже радує!
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