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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 543544545546>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 197
1. меньше 27
21%
41
2. 27 - 28.50
50%
99
3. 28.50 - 30
18%
35
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:20

Рекодный объем портфеля у нерезов был 28 марта 2018 - 14,651 млрд грн
Сегодня уже 13,3 , еще немного и будет побит рекорд
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:24

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Рекодный объем портфеля у нерезов был 28 марта 2018 - 14,651 млрд грн
Сегодня уже 13,3 , еще немного и будет побит рекорд

В этом году должно быть больше, сильно сладкие % и время еще есть.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:26

  edgar_po написав:
  zzzzzz написав:Рекодный объем портфеля у нерезов был 28 марта 2018 - 14,651 млрд грн
Сегодня уже 13,3 , еще немного и будет побит рекорд

В этом году должно быть больше, сильно сладкие % и время еще есть.


Да, в прошлом году ставка НБУ на это время была 16% сейчас выше на 200 б.п.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:36

Привет из Днепра-3

Однако, спустя 30 минут, на 10.35 Киева, словно не поверив в «надежность» отката, безналичная пара доллар-гривня отскочила к 26,85/26,88 UAH/USD. Мы не исключаем, что к этому причастен регулятор, аккурат в это время сутками ранее появившийся на межбанке, унося оттуда $20,0 млн. в свои закрома.

Дата: 08 февраля 2019 г.

Рынок наличных Киева 10.38

Мелкий опт «неформал»

$ 26,90/27,02 UAH/USD
EUR 30,70/30,86 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 08 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых утренних сделок. Рынок низкооборотный.

Дата: 08 февраля 2019 г. на 10.12
Рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 27,03/27,10 UAH/USD
€ 30,80/30,95 UAH/EUR
RUB – 0,404/0,408 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
ставшего привычным преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.

Дата: 08 февраля 2019 г. на 10.18

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,00/27,06 UAH/USD
€ – 30,80/30,86 UAH/EUR
RUB – 0,406/0,409 UAH/RUB

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 08 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,95-97/27,05-07 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 3,0-5,0 коп.), евро – 30,75-80/30,95-31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 февраля спрос просел на 2,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.), рубль - 0,402/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и офера не изменились).

На открытии торгов 08 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра было тихо, реальные сделки отсутствовали.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,95-97/27,05-07 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 5,0-7,0 коп., предложение потеряло 3,0-5,0 коп.), евро – 30,75-80/30,95-31,00 UAH/EUR (по сравнению с открытием 07 февраля спрос просел на 2,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.), рубль - 0,402/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и офера не изменились).

На старте торгов 08 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра сделок пока (на 10.29 Киева) не наблюдалось.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:37

Re: Валютный рынок в контексте

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Спини прямо! - наші судді не вони.
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zorka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:54

Вчера НБУ купил мало , всего на 404 млн грн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:54

ОВДП, це далеко не сама вигідна інвестиція..:) занадто багато ризиків щодо облікової ставки НБУ.. але, на сьогоднішній час, краще приблизно на 3-4 п.п. ніж депозити. Для диверсифікації структури активів згодиться.
ihorstelmax
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 10:56

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Вчера НБУ купил мало , всего на 404 млн грн

а объем МБ есть?
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:02

Привет из Днепра-4

Около 11.00 котировки доллара, возобновив «ползучее» снижение, оказались на отметке 26,84/26,86 UAH/USD. «Хотелось бы увидеть регулятора», - намекнул на сохранение нисходящего тренда наш консультант.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:05

  zzzzzz написав:
  дядя Caша написав:Привет из Днепра-2

Судя по всему, эта динамика на рынке гривневой ликвидности катализировала процесс отката на рынке безналичного «американца», который выйдя около 10.04 в реальную сферу, продемонстрировал падение котировок доллара до 26,83/26,86 UAH/USD.

US


Жесть, налик стремиться вверх отскочить, но межбанк упорно вниз прет.

Суперситуація! Ще два тижні назад підписав договір на оплату різного товару по офіційному курсу НБУ в гривнях на 15 лютого і потім проконвертував долари по 27,52 і гривня лежить на рахунку... Можу вже сьогодні перерахувати кошти, але почекаю руху вниз! Перший раз коли обвал долара мене дуже радує!
Qwerty
 
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