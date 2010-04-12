Доброе утро.
ПОВы Николаев на 11:00
26.85 / 27.10 (ОПТ - 26.92-93 / 26.97-98)
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:05
Re: Валютный рынок в контексте
Доброе утро.
ПОВы Николаев на 11:00
26.85 / 27.10 (ОПТ - 26.92-93 / 26.97-98)
Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:07
Re: Валютный рынок в контексте
Доброе утро! Чай передает всем форумчанам привет с наилучшими пожеланиями!
2697/2705 начинаем
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/ телега t.me/kurskharkov
Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:07
Re: Валютный рынок в контексте
чую ж***, что игра в ОВГЗ не к добру. как то сильно напоминает весну 2008 года и укрепляж тогдашний. Кстати, на чем укрепили грн. в 2008 году. каков был механизм тогда. кто помнит?
когда начнут выходить из них: летом, осенью?
Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:14
Re: Валютный рынок в контексте
надо успеть войти в зеленый до конца июня, с июля может быть мяско на рынке, ракета полетит вверх как только все выйдут из бумаг, а там сроки вроде в июле заканчиваются по овгз
Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:15
Re: Валютный рынок в контексте
Ось і в мене таке ж дежа вю, ще і вибори як і тоді, на носі. Але судячи з тренду, укріпляж тільки почався і це паралельно при зростаннях зарплат та інших виплат.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:17
Привет из Днепра-5
К 11.13 снижение СКВ на межбанке замедлилось - котировки безналичного доллара удерживались на уровне 26,84/26,86 UAH/USD. «Гривни маловато», - констатировал наш консультант.
Дополуденная «ползучая» коррекция долларовых цен на валютном межбанке, которую была вызвана доминированием продаж СКВ, сопровождалась признаками дефицита на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo выросли с уровня 16,00/17,50% к отметке 16,50/18,00% годовых.
Эта динамика показателя пребывает в гармонии со снижением объема остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора, свидетельствовавшему о нехватке гривни.
US
Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:17
dima_beleb
Высокие, очень высокие цены на металл. Выдача вкладчикам Ощадбанка по 1000 грн., но часто с принудительной кнвертацией в доллар. Отказ НБУ выкупать излишки с рынка (типа - у нас того доллара - завались, зачем оно надо). Про керри-трейд не помню. ОВГЗ тогда точно не было
Макар Пасенюк - фінасист мафії
|