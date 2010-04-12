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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 543544545546

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 197
1. меньше 27
21%
41
2. 27 - 28.50
50%
99
3. 28.50 - 30
18%
35
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 197
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:05

Re: Валютный рынок в контексте

Доброе утро.

ПОВы Николаев на 11:00

26.85 / 27.10 (ОПТ - 26.92-93 / 26.97-98)
swodnix
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:07

Re: Валютный рынок в контексте

Доброе утро! Чай передает всем форумчанам привет с наилучшими пожеланиями!


2697/2705 начинаем
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/ телега t.me/kurskharkov
kharkov_val
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:07

Re: Валютный рынок в контексте

чую ж***, что игра в ОВГЗ не к добру. как то сильно напоминает весну 2008 года и укрепляж тогдашний. Кстати, на чем укрепили грн. в 2008 году. каков был механизм тогда. кто помнит?
когда начнут выходить из них: летом, осенью?
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:14

Re: Валютный рынок в контексте

надо успеть войти в зеленый до конца июня, с июля может быть мяско на рынке, ракета полетит вверх как только все выйдут из бумаг, а там сроки вроде в июле заканчиваются по овгз
genapu738
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:15

Re: Валютный рынок в контексте

  dima_beleb написав:как то сильно напоминает весну 2008 года и укрепляж тогдашний


Ось і в мене таке ж дежа вю, ще і вибори як і тоді, на носі. Але судячи з тренду, укріпляж тільки почався і це паралельно при зростаннях зарплат та інших виплат.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:17

Привет из Днепра-5

К 11.13 снижение СКВ на межбанке замедлилось - котировки безналичного доллара удерживались на уровне 26,84/26,86 UAH/USD. «Гривни маловато», - констатировал наш консультант.

Дополуденная «ползучая» коррекция долларовых цен на валютном межбанке, которую была вызвана доминированием продаж СКВ, сопровождалась признаками дефицита на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo выросли с уровня 16,00/17,50% к отметке 16,50/18,00% годовых.

Эта динамика показателя пребывает в гармонии со снижением объема остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора, свидетельствовавшему о нехватке гривни.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:17

dima_beleb
Высокие, очень высокие цены на металл. Выдача вкладчикам Ощадбанка по 1000 грн., но часто с принудительной кнвертацией в доллар. Отказ НБУ выкупать излишки с рынка (типа - у нас того доллара - завались, зачем оно надо). Про керри-трейд не помню. ОВГЗ тогда точно не было
Макар Пасенюк - фінасист мафії
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