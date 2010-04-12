они на ночь поднимают курс продажи. такое было и в экс-привате.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 11:52
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:05
Это точно были нерезиденты?
Резиденты тоже могут и любят работать через инобанки.
Теперь, по идее, появление покупателей в такое время должно стать обычным явлением. Со вчерашнего дня отменен режим Т+1. Теперь, как и с продажей, до 11 сбор заявок, а потом выход с ними на МБ. Вчера, примерно в это же время, тоже появились покупатели.
Рынок должно пару дней поколбасить, пока все привыкнут к новому расписанию.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:09
Re: Валютный рынок в контексте
наличка не тянет межбанк,все наоборот.черный рынок всегда пляшет под межбанк,так было,есть и будет. в редких случаях бывает иначе
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:10
Re: Валютный рынок в контексте
Як приємно спостерігати на падіння бакса, особливо коли ти вже на гривневому депо)
Captain Obvious, дякую що поділились тоді своїм кроком, я вичікував момент для зливу другої половини зеленого і ваші дії додали впевненості) Доречі, ви не хотіли б собі якусь авку поставити, бо інколи мало часу і швидко пролистуєш стрічку, то авка допомагає призупинятись на висловлюваннях цікавих людей.
Перес, згіден з вами, дно можливо прийдеться ловити вже у квітні.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:16
Привет из Днепра-7
По состоянию на 12.12 «варягам» удалось поднять цену безналичного «американца» на межбанке до 26,92/26,95 UAH/USD.
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 26,8776 UAH/USD, потеряв 8,15 коп.
Налицо значимость лоббирования регулятором «интересов» «американца». Гривневая интервенция НБУ на торгах четверга обеспечила «сиротскую» (0,31 коп.) потерю этого индикатора. В пятницу нерезиденты и наши банки покупали доллар «без огонька».
US
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:17
Re: Валютный рынок в контексте
Однобокая радость у депозитчиков. Если свободная гривна лежит дома, можно успеть скупиться, а когда закончится депозит курс может быть за 30. Резкие скачки не к добру, на рынке ничего грандиозного не происходит для такого быстрого укрепления гривны.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:19
Re: Валютный рынок в контексте
возможно НБУ сделал загон вниз спецом чтобы отжать подешевле валюту для выплат долгов мвф в феврале ведь 300 лямов выплатили, поэтому и выгоден такой откат. подоили под овгз нерезов, а звр остался не тронутым.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:24
последние 4 года всё именно так и происходило - в начале года гривна укреплялась
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:26
Если нет серьёзных причин для изменения плана - то менять его не стоит. Локальное или глобальное дно - не повод. Вот перезаходить, да, наверное точно не буду. Во всяком случаи до прояснения ситуации с долгом да и в целом.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:26
Если нет серьёзных причин для изменения плана - то менять его не стоит. Локальное или глобальное дно - не повод. Вот перезаходить, да, наверное точно не буду. Во всяком случаи до прояснения ситуации с долгом да и в целом.
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