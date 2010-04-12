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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 546547548549

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 198
1. меньше 27
21%
42
2. 27 - 28.50
50%
99
3. 28.50 - 30
18%
35
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 198
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:28

Re: Валютный рынок в контексте

Вітаю!
Дніпро опт 26,98-27,07
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:48

Re: Валютный рынок в контексте

А хтось купувати вроздріб пробував ?
Вчора ввечері в кількох обмінках валюти не було ... Судячи з усього - багато де не було , бо якийсь "колега" мене на виході спитав - "немає ?" - "тоді треба в інший район" ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:50

  lrs7719 написав:
  hamster bear написав: А если курс до 26 просядет раньше дат погашения, из бумаги выйдете или будете все равно ждать?


Если нет серьёзных причин для изменения плана - то менять его не стоит. Локальное или глобальное дно - не повод. Вот перезаходить, да, наверное точно не буду. Во всяком случаи до прояснения ситуации с долгом да и в целом.


1. Разве это не математика? Если выигрыш за счет девальвации превышает потенциальный процентный доход на фоне веротяного разворота курса, надо выходить. Нет?
2. Или верность стратегии для вас важнее угадывания дна/тренда?

3. Ранний выход позволяет зафиксировать прибыль, что само по себе важный элемент любой стратегии. Нет? Хотя конечно я исхожу из своей четкой привязки конечного результата к валюте, а у вас могут быть другие задачи, определяющие направления кешфло.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
hamster bear
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:51

Re: Валютный рынок в контексте

  genapu738 написав:возможно НБУ сделал загон вниз спецом чтобы отжать подешевле валюту для выплат долгов мвф в феврале ведь 300 лямов выплатили, поэтому и выгоден такой откат. подоили под овгз нерезов, а звр остался не тронутым.

Як у воду дивився :D і ще 5 лютого написав :
Сьогодні Україна перевела МВФ 360 млн. доларів і ... небо на землю не впало, все спокійно, ніякої зради, обвалу курсу гривні і зойків всепропальства. Звичайно, що зараз знайдуться теоретики з "елітної уланогілки" які прочитавши оце моє повідомлення швиденько розкрутять заговір "недоолімпійців" про навмисне укріплення курсу гривні, для того щоб викупити здешевівший долар саме для проведення цього траншу :mrgreen: viewtopic.php?p=4573059#p4573059
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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  #<1 ... 546547548549
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