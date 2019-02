Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:50

lrs7719 написав: hamster bear написав: А если курс до 26 просядет раньше дат погашения, из бумаги выйдете или будете все равно ждать? А если курс до 26 просядет раньше дат погашения, из бумаги выйдете или будете все равно ждать?



Если нет серьёзных причин для изменения плана - то менять его не стоит. Локальное или глобальное дно - не повод. Вот перезаходить, да, наверное точно не буду. Во всяком случаи до прояснения ситуации с долгом да и в целом. Если нет серьёзных причин для изменения плана - то менять его не стоит. Локальное или глобальное дно - не повод. Вот перезаходить, да, наверное точно не буду. Во всяком случаи до прояснения ситуации с долгом да и в целом.



1. Разве это не математика? Если выигрыш за счет девальвации превышает потенциальный процентный доход на фоне веротяного разворота курса, надо выходить. Нет?

2. Или верность стратегии для вас важнее угадывания дна/тренда?



3. Ранний выход позволяет зафиксировать прибыль, что само по себе важный элемент любой стратегии. Нет? Хотя конечно я исхожу из своей четкой привязки конечного результата к валюте, а у вас могут быть другие задачи, определяющие направления кешфло. 1. Разве это не математика? Если выигрыш за счет девальвации превышает потенциальный процентный доход на фоне веротяного разворота курса, надо выходить. Нет?2. Или верность стратегии для вас важнее угадывания дна/тренда?3. Ранний выход позволяет зафиксировать прибыль, что само по себе важный элемент любой стратегии. Нет? Хотя конечно я исхожу из своей четкой привязки конечного результата к валюте, а у вас могут быть другие задачи, определяющие направления кешфло.

