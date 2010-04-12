Вітаю!
Дніпро опт 26,98-27,07
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:28
Re: Валютный рынок в контексте
Вітаю!
Дніпро опт 26,98-27,07
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:48
Re: Валютный рынок в контексте
А хтось купувати вроздріб пробував ?
Вчора ввечері в кількох обмінках валюти не було ... Судячи з усього - багато де не було , бо якийсь "колега" мене на виході спитав - "немає ?" - "тоді треба в інший район" ...
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:50
1. Разве это не математика? Если выигрыш за счет девальвации превышает потенциальный процентный доход на фоне веротяного разворота курса, надо выходить. Нет?
2. Или верность стратегии для вас важнее угадывания дна/тренда?
3. Ранний выход позволяет зафиксировать прибыль, что само по себе важный элемент любой стратегии. Нет? Хотя конечно я исхожу из своей четкой привязки конечного результата к валюте, а у вас могут быть другие задачи, определяющие направления кешфло.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:51
Re: Валютный рынок в контексте
Як у воду дивився і ще 5 лютого написав :
Сьогодні Україна перевела МВФ 360 млн. доларів і ... небо на землю не впало, все спокійно, ніякої зради, обвалу курсу гривні і зойків всепропальства. Звичайно, що зараз знайдуться теоретики з "елітної уланогілки" які прочитавши оце моє повідомлення швиденько розкрутять заговір "недоолімпійців" про навмисне укріплення курсу гривні, для того щоб викупити здешевівший долар саме для проведення цього траншу viewtopic.php?p=4573059#p4573059
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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