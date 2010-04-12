Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:35

по вашим суждениям уже сейчас заочно порох и его братия бпп пускает бабос на ветер ярдами в свою агит компанию?зайдите на фаворит спорт или париматч (эти бк под аваковым) там лидирует везде порох 1,65 уже коеф на его победу, тимошенко и зеленка по 4.50, коеф на пороха упали с 2.05 за пару недель, тоесть рейтинг у пороха вырос (неважно уже как) атаки мультиками, агит пропаганда ес и нато, скупка голосов,мертвые души. я думаю порох кинул все свои ресурсы в том числе и админ ресурсы будут работать на него, грося уже сейчас делает задел на парламентские выборы. возле руля НБУ Яша Смолий-адекватный мужик вроде бы и не должен подчиняться президенту явно по логике. звр 21 ярд. даже если мы пошлем мвф подальше-мы не голые, платить есть чем.летом заробитчане навалят еще валюты сюда. как по мне то порох уже сейчас знает что пройдет во 2 тур и нарисует себе победу, как бы его все не хотели. ну а майданы всякие аваков порешает.тоесть провокации могут быть-но туговато.всегда будут типа агенты кремля, путина, и поэтому шатать страну выгодно ж только кому?кремлю значит)))поэтому меня более волнует мировой кризис, падение цены на сырье,металлы и как экспорт вырулит это все у нас.но сейчас слишком все сладко рисуется. может сейчас уже начали грузить все на корабль и в бега?)))