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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 547548549550

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 199
1. меньше 27
22%
43
2. 27 - 28.50
50%
99
3. 28.50 - 30
18%
35
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:25

Re: Валютный рынок в контексте

м. Левобережная 27,00/27,10
Danik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:35

Re: Валютный рынок в контексте

по вашим суждениям уже сейчас заочно порох и его братия бпп пускает бабос на ветер ярдами в свою агит компанию?зайдите на фаворит спорт или париматч (эти бк под аваковым) там лидирует везде порох 1,65 уже коеф на его победу, тимошенко и зеленка по 4.50, коеф на пороха упали с 2.05 за пару недель, тоесть рейтинг у пороха вырос (неважно уже как) атаки мультиками, агит пропаганда ес и нато, скупка голосов,мертвые души. я думаю порох кинул все свои ресурсы в том числе и админ ресурсы будут работать на него, грося уже сейчас делает задел на парламентские выборы. возле руля НБУ Яша Смолий-адекватный мужик вроде бы и не должен подчиняться президенту явно по логике. звр 21 ярд. даже если мы пошлем мвф подальше-мы не голые, платить есть чем.летом заробитчане навалят еще валюты сюда. как по мне то порох уже сейчас знает что пройдет во 2 тур и нарисует себе победу, как бы его все не хотели. ну а майданы всякие аваков порешает.тоесть провокации могут быть-но туговато.всегда будут типа агенты кремля, путина, и поэтому шатать страну выгодно ж только кому?кремлю значит)))поэтому меня более волнует мировой кризис, падение цены на сырье,металлы и как экспорт вырулит это все у нас.но сейчас слишком все сладко рисуется. может сейчас уже начали грузить все на корабль и в бега?)))
genapu738
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:38

Re: Валютный рынок в контексте

а вот кстати и о наболевшем

https://korrespondent.net/business/econ ... dytakh-mvf
genapu738
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:55

Судя по курсам банков - есть пауза падения, или даже микро-отскок?
Белка ставила 26.99, потом 27,05, а сейчас уже 27.10.
И все накинули по 5-10коп на продажу. У кого был курс задран изначально - пока стоят на месте
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:06

genapu738 У Вас тут який нік був раніше?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 14:26

Re: Валютный рынок в контексте

  Вкладчик1234 написав:Белка ставила 26.99, потом 27,05, а сейчас уже 27.10.
белка уже по 27.15 продаёт
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява, ihorkyiv
vitaliian
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