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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 549550551552>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 199
1. меньше 27
22%
43
2. 27 - 28.50
50%
99
3. 28.50 - 30
18%
35
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 199
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:02

Re: Валютный рынок в контексте

Сори очепятка
portoz написав:
portoz написав:Херсон дороже чем 26,93 на себя не хотят брать
portoz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:04

  portoz написав:Херсон дороже чем 27,93 на себя не хотят брать

Чернигов прием подрос до 27.10 - 27.12
Zebra
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Повідомлень: 6665
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:10

Запорожье . Есть прием 27.12 .
Leooo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:10

Re: Валютный рынок в контексте

27,127 оффер сайд на МБ, может с пятницей связано, а может и тренд развернулся;)
Sashulik
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Повідомлень: 676
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:12

Альфабанк только что купил по 27.05 онлайн
Muzzy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:12

МБ 27,12/17
Філ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:15

  Філ написав:МБ 27,12/17

"Резвое укрепление" (с) :wink:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:17

  Vitalych-new написав:а налик в Киеве вверх ушёл - ЧР по 27,10 берёт
пятницццо ?


вокруг 28 сколько болтались, не могли пробить? недели две?
Теперь вокруг 27 поколбасимся.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:23

  Muzzy написав:Альфабанк только что купил по 27.05 онлайн

В Укрсиб_онлайн было 27.05 час назад, сейчас 27,14...
pppman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:26

Re: Валютный рынок в контексте

10/25
92/05
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
 
Повідомлень: 2086
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