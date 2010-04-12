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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:02
Сори очепятка
portoz написав:
portoz написав:Херсон дороже чем 26,93 на себя не хотят брать
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portoz
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:04
portoz написав:
Херсон дороже чем 27,93 на себя не хотят брать
Чернигов прием подрос до 27.10 - 27.12
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Zebra
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:10
Запорожье . Есть прием 27.12 .
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Leooo
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:10
27,127 оффер сайд на МБ, может с пятницей связано, а может и тренд развернулся;)
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Sashulik
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:12
Альфабанк только что купил по 27.05 онлайн
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Muzzy
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:12
МБ 27,12/17
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Філ
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:15
Філ написав:
МБ 27,12/17
"Резвое укрепление" (с)
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Starikan
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:17
Vitalych-new написав:
а налик в Киеве вверх ушёл - ЧР по 27,10 берёт
пятницццо ?
вокруг 28 сколько болтались, не могли пробить? недели две?
Теперь вокруг 27 поколбасимся.
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juristkostya
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:23
Muzzy написав:
Альфабанк только что купил по 27.05 онлайн
В Укрсиб_онлайн было 27.05 час назад, сейчас 27,14...
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pppman
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:26
10/25
92/05
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
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zorka
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