ГФС обнародовала данные по внешней торговле товарами за январь 2019 года
Объем внешней торговли товарами Украины в январе 2019 года составил 8,212 млрд долларов, что на 6% больше, чем в январе 2018 года (7,784 млрд долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики Государственной фискальной службы. Согласно данным ГФС, экспорт товаров из Украины за январь вырос на 9% до 4,066 млрд долларов, импорт - на 2% до 4,146 млрд долларов. Отрицательное сальдо внешней торговли составляет 80 млн долларов. Самую большую долю в экспорте товаров составляют продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция - 1,735 млрд долларов, или 42,7% от общего экспорта. На втором месте - металлы и изделия из них 1,087 млрд долларов (26,7%). Самую большую в импорте товаров составляют машины, оборудование и транспорт - 1,194 млрд долларов, или 28,8% от общего импорта. На втором месте топливно-энергетические товары - 0,956 млрд долларов (23,1%). Напомним, по данным Государственной фискальной службы, экспорт товаров из Украины вырос на 9% до 47,334 млрд долларов, импорт - на 15% до 56,854 млрд долларов. Отрицательное сальдо внешней торговли за 2018 год составляет 9,520 млрд долларов. Национальный банк дал прогноз мировых цен на основные позиции украинского экспорта. Согласно прогнозу НБУ, цены на сталь на мировых рынках будут оставаться близкими к текущим уровням. Цены на железную руду будут снижаться в основном за счет постоянного роста предложения. В то же время, мировые цены на зерновые будут постепенно повышаться на прогнозном горизонте в условиях ускорения роста мирового потребления.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 08 лют, 2019 15:44, всього редагувалось 2 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
hamster bear написав:1. Разве это не математика? Если выигрыш за счет девальвации превышает потенциальный процентный доход на фоне веротяного разворота курса, надо выходить. Нет? 2. Или верность стратегии для вас важнее угадывания дна/тренда?
3. Ранний выход позволяет зафиксировать прибыль, что само по себе важный элемент любой стратегии. Нет? Хотя конечно я исхожу из своей четкой привязки конечного результата к валюте, а у вас могут быть другие задачи, определяющие направления кешфло.
Буду краток: если плана (стратегия - это громкое слово) - нет, или его не придерживаться, то это путь к тем самым "фин.убыткам" о которых говорил выше коллега (раньше на ветке можно было получить развёрнутую консультацию). Также другой коллега, который лет 10 назад покинул форум учил - спекулянт считает прибыль в долларах. Меня чистая доходность в долларах околе 15% вполне устраивает. Всё что выше - хорошо, но не важно. И да - лучше небольшая прибыль, чем большой убыток. Мы в этом можем прямо сейчас убедиться. Но это - пройдёт.
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в четверг относительно доллара на символические 0,47 коп., на торгах пятницы вырос на 5,94 коп., оказавшись на уровне 26,9000 UAH/USD.
Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 08-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв заметные 8,15 коп., составил 26,8776 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 08 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,95/26,98 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, продемонстрировала стремление к снижению на доминировании продаж СКВ, упав около 10.03 к отметке 26,83/26,86 UAH/USD. Впрочем, к 10.31 курс «американца», замедлив откат, предпринял попытку отскока 26,85/26,88, однако новая волна продаж уронила СКВ до 26,84/26,86 UAH/USD по состоянию на 11.00 Киева.
До полудня на рынке доллара доминировало предложение валюты. СКВ продавали агроэкспортеры, получившие внешнеторговую выручку, с «американцем» расставались остальные участники рынка, испытывавшие нужду в гривне. Последней явно не хватало, и это подтверждалось снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 39 968,2 млн. грн. к отметке 38 776,2 млн. грн. На неважное состояние дел с гривневой ликвидностью указывал и рост ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 15,75/17,50% к отметке 16,50/18,00% годовых.
Меж тем локальные курсовые низы СКВ привлекли внимание нерезидентов, часть которых еще не успела репатриировать свои дивиденды на родину. Покупки «варягов», стартовавшие после 11.35 подняли цену доллара вначале к 26,90/26,93, а спустя 45 минут до 26,92/26,95 UAH/USD. Спрос нерезидентов был скоротечным, и на обеденный перерыв около 12.54 рынок ушел на фоне более низких цен «американца» - 26,89/26,92 UAH/USD.
С 13.00 торговая активность на межбанке начала спадать, рынок стал более «тонким», став игрушкой в руках недобросовестных спекулянтов, которые низколотовым спросом инициировали безоборотное «зеленое» ралли, подняв курс доллара около 14.00 к отметке 26,93/26,98, а спустя час «американец» уже пребывал на цифре 27,06/27,12 UAH/USD.
Не исключено, что спекулянты «резвились», апробируя новую «либеральную» технологию покупок СКВ на межбанке. Кроме того, в этом предфинишном курсовом скачке могла быть заинтересована часть «черного» наличного рынка, ожидая реакции напуганных клиентов «налички» на этот динамичный рост безналичного доллара при нулевой по сути ликвидности сделок.
С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала эту отметку.
На цифре 27,06/27,12 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 08 февраля.
Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9000 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,85% с 27,6883 UAH/USD до 26,9000 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.
На Depo рынке 08 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.10 Киева – 16,50/18,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 08 февраля, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, на межбанковском валютном рынке доминировали продажи обязательной части внешнеторговой выручки агротрейдерами.
Во-вторых, нехватка гривни заставляла игроков межбанка продавать СКВ ради дефицитной нацвалюты.
В-третьих, нарушая традицию, на рынок с изрядным опозданием вышли нерезиденты, ряды которых заметно поредели, и их покупки не смогли преломить сложившийся нисходящий тренд доллара.
В-четвертых, в отличие от предыдущей сессии, НБУ проигнорировал межбанк, не вмешиваясь в ход сессии. Очевидно, регулятору требовалась объективная информация о реакции рынка на вступившие накануне в силу законодательными нормами по валютной либерализации.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 08 февраля понизились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, на финансовом рынке ощущалась нехватка гривневого ресурса, ограничивая действия игроков на межбанке.
Во-вторых, к пятнице снижается приток экспортной выручки из-за рубежа.
В-третьих, системные покупатели были в дефиците – значительная часть нерезидентов, вложила дивидендную гривню в ОВЗГ, размещение которых состоялось во вторник, а остальные «варяги» своими покупками не сумели нарастить ликвидность сделок.
В-четвертых, на рынке не было регулятора с его интервенциями, в отличие от предыдущей сессии.