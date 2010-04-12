Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:00

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в четверг относительно доллара на символические 0,47 коп., на торгах пятницы вырос на 5,94 коп., оказавшись на уровне 26,9000 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 08-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв заметные 8,15 коп., составил 26,8776 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 08 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,95/26,98 UAH/USD виртуально, без сделок. Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, продемонстрировала стремление к снижению на доминировании продаж СКВ, упав около 10.03 к отметке 26,83/26,86 UAH/USD. Впрочем, к 10.31 курс «американца», замедлив откат, предпринял попытку отскока 26,85/26,88, однако новая волна продаж уронила СКВ до 26,84/26,86 UAH/USD по состоянию на 11.00 Киева.



До полудня на рынке доллара доминировало предложение валюты. СКВ продавали агроэкспортеры, получившие внешнеторговую выручку, с «американцем» расставались остальные участники рынка, испытывавшие нужду в гривне. Последней явно не хватало, и это подтверждалось снижением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 39 968,2 млн. грн. к отметке 38 776,2 млн. грн. На неважное состояние дел с гривневой ликвидностью указывал и рост ставок гривневых межбанковских кредитов overnight рынка Depo с уровня 15,75/17,50% к отметке 16,50/18,00% годовых.



Меж тем локальные курсовые низы СКВ привлекли внимание нерезидентов, часть которых еще не успела репатриировать свои дивиденды на родину. Покупки «варягов», стартовавшие после 11.35 подняли цену доллара вначале к 26,90/26,93, а спустя 45 минут до 26,92/26,95 UAH/USD.

Спрос нерезидентов был скоротечным, и на обеденный перерыв около 12.54 рынок ушел на фоне более низких цен «американца» - 26,89/26,92 UAH/USD.



С 13.00 торговая активность на межбанке начала спадать, рынок стал более «тонким», став игрушкой в руках недобросовестных спекулянтов, которые низколотовым спросом инициировали безоборотное «зеленое» ралли, подняв курс доллара около 14.00 к отметке 26,93/26,98, а спустя час «американец» уже пребывал на цифре 27,06/27,12 UAH/USD.



Не исключено, что спекулянты «резвились», апробируя новую «либеральную» технологию покупок СКВ на межбанке. Кроме того, в этом предфинишном курсовом скачке могла быть заинтересована часть «черного» наличного рынка, ожидая реакции напуганных клиентов «налички» на этот динамичный рост безналичного доллара при нулевой по сути ликвидности сделок.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала эту отметку.



На цифре 27,06/27,12 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 08 февраля.



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9000 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,85% с 27,6883 UAH/USD до 26,9000 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 08 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,50/18,00% годовых (с 12.10 Киева – 16,50/18,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 08 февраля, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на межбанковском валютном рынке доминировали продажи обязательной части внешнеторговой выручки агротрейдерами.



Во-вторых, нехватка гривни заставляла игроков межбанка продавать СКВ ради дефицитной нацвалюты.



В-третьих, нарушая традицию, на рынок с изрядным опозданием вышли нерезиденты, ряды которых заметно поредели, и их покупки не смогли преломить сложившийся нисходящий тренд доллара.



В-четвертых, в отличие от предыдущей сессии, НБУ проигнорировал межбанк, не вмешиваясь в ход сессии. Очевидно, регулятору требовалась объективная информация о реакции рынка на вступившие накануне в силу законодательными нормами по валютной либерализации.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 08 февраля понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, на финансовом рынке ощущалась нехватка гривневого ресурса, ограничивая действия игроков на межбанке.



Во-вторых, к пятнице снижается приток экспортной выручки из-за рубежа.



В-третьих, системные покупатели были в дефиците – значительная часть нерезидентов, вложила дивидендную гривню в ОВЗГ, размещение которых состоялось во вторник, а остальные «варяги» своими покупками не сумели нарастить ликвидность сделок.



В-четвертых, на рынке не было регулятора с его интервенциями, в отличие от предыдущей сессии.