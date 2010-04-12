Так переважно буває, коли крутитись коло дна..
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:24
Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:24
Re: Валютный рынок в контексте
UnexBank сегодня утром выставил курс 26.81 / 26.94, в полдень чуть приподнял до 26.86 / 26.99, а к вечеру резко подняли до 26.98 / 27.21
Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:24
Какая выгоднее (у нас)?
vitaliian
А не наоборот?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:26
Re: Валютный рынок в контексте
15/20
93/05
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:33
господа какие обьемы на поднятом тренде были?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:46
Re: Валютный рынок в контексте
17/27
95/10
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:46
Пока мои депо 1-3 мес не закончатся - не улетим Если не очредное ВП.
Сегодня откупил евры по 30.65 в банке и пока думал уже улетели, все попрятали. Садился в последний вагон по 30.8
Востаннє редагувалось Proofy в П'ят 08 лют, 2019 16:55, всього редагувалось 2 разів.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:49
обьемы торгов были нулячие что подсказывает мне что понедельник опять вниз к 26,9
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:57
НБУ установил официальный курс доллара на 11-е 26,899993 на основании результатов торгов в эту пятницу.
На 08-е оф. курс 26,959350 по результатам сессии 07-го.
Калькулятор в доме есть? Вычесть сами сумеете?
Послеобеденный рост безналичного "американца" не сопровождался оборотами, а текущие котировки можно и на заборе написать. С тем же результатом.
US
Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:58
Re: Валютный рынок в контексте
да че за фигня. Неделю назад Децел. Теперь Остап Бэндер - Юрский.
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