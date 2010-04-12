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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 551552553554>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 200
1. меньше 27
22%
43
2. 27 - 28.50
50%
100
3. 28.50 - 30
18%
35
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:24

  KOKS написав:что за отскок странный

Так переважно буває, коли крутитись коло дна..
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:24

Re: Валютный рынок в контексте

UnexBank сегодня утром выставил курс 26.81 / 26.94, в полдень чуть приподнял до 26.86 / 26.99, а к вечеру резко подняли до 26.98 / 27.21 :(
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:24

  ihorstelmax написав:ОВДП, це далеко не сама вигідна інвестиція..:) занадто багато ризиків щодо облікової ставки НБУ.. але, на сьогоднішній час, краще приблизно на 3-4 п.п. ніж депозити. Для диверсифікації структури активів згодиться.

Какая выгоднее (у нас)?

vitaliian
Наличка тянет вниз межбанк.

А не наоборот?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:26

Re: Валютный рынок в контексте

15/20
93/05
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
 
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господа какие обьемы на поднятом тренде были?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:46

Re: Валютный рынок в контексте

17/27
95/10
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:46

  genapu738 написав:я думаю что укрепление столько резвое это штучные проделки НБУ, рано или поздно весна лето может улететь гривна на 29 на изи.
Пока мои депо 1-3 мес не закончатся - не улетим :) Если не очредное ВП.
Сегодня откупил евры по 30.65 в банке и пока думал уже улетели, все попрятали. Садился в последний вагон по 30.8 :(
Востаннє редагувалось Proofy в П'ят 08 лют, 2019 16:55, всього редагувалось 2 разів.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:49

обьемы торгов были нулячие что подсказывает мне что понедельник опять вниз к 26,9
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:57

  Sashulik написав:
  дядя Caша написав:Безналичный доллар на торгах 08 февраля, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.


Шутить изволите? Где медвежий тренд сегодня :mrgreen:


НБУ установил официальный курс доллара на 11-е 26,899993 на основании результатов торгов в эту пятницу.
На 08-е оф. курс 26,959350 по результатам сессии 07-го.

Калькулятор в доме есть? Вычесть сами сумеете?

Послеобеденный рост безналичного "американца" не сопровождался оборотами, а текущие котировки можно и на заборе написать. С тем же результатом.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:58

Re: Валютный рынок в контексте

да че за фигня. Неделю назад Децел. Теперь Остап Бэндер - Юрский.
dima_beleb
 
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