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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 551552553554

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 200
1. меньше 27
22%
43
2. 27 - 28.50
50%
100
3. 28.50 - 30
18%
35
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 200
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:00

ДС в тренде
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:01

Re: Валютный рынок в контексте

  dima_beleb написав:Юрский
Кто децл и кто Юрский!Это Вам не это ©
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:06

  дядя Caша написав:Послеобеденный рост безналичного "американца" не сопровождался оборотами, а текущие котировки можно и на заборе написать. С тем же результатом.

US

Но жизнь продолжается и на момента уже по тем котировкам что были до обеда никто доллар не продаст...
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:07

дядя Caша на межбанке оборотов-то нет. Это да. А на наличке с "бумажными" оборотами всё в порядке. Так что рост не пустой.
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:09

Re: Валютный рынок в контексте

27 - это уровень сопротивления. Так сказать, продажи встретились с покупками. Но лично я жду прояснения, скорее всего в понедельник
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Волк
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:11

  dima_beleb написав:да че за фигня. Неделю назад Децел. Теперь Остап Бэндер - Юрский.

да, потери, без сомнения, соизмеримого масштаба
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:24

То завтра в п*ятницю, вже як по традиції котрий тиждень МБ вниз

:?
а шо делать?
чик
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