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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:00
ДС в тренде
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:01
Re: Валютный рынок в контексте
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:06
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:07
дядя Caша на межбанке оборотов-то нет. Это да. А на наличке с "бумажными" оборотами всё в порядке. Так что рост не пустой.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:09
Re: Валютный рынок в контексте
27 - это уровень сопротивления. Так сказать, продажи встретились с покупками. Но лично я жду прояснения, скорее всего в понедельник
Макар Пасенюк - фінасист мафії
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:11
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:24
а шо делать?
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:41
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:42
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:46
1.Из-за того, что "никто не продаст" цена на МБ после обеда и выросла. В сопровождении нулевой ликвидности. Пятница, после обеда межбанк пустой. Продавать было некому, продавцы ушли с рынка. Текущие после 14.00 котировки к делу не пришьешь. В отличие от официального курса.
2. Напуганные этим безоборотным ростом доллара на МБ клиенты наличного рынка увеличили спрос, подняв цены и на этом участке. За исключением Днепра, рынки остальных городов не могут похвалиться ликвидностью сделок по выросшим ценам.
3. Мне понравился коммент дилера-неформала из Днепра: "Если рогами за дверь игроки не зацепятся, тренд сохранится в понедельник".
US
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