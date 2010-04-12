А где ДС написал, что на наличном рынке рост безоборотный?
US
PS
Понедельник покажет уровень серьезности послеобеденного курсового "залета" безналичного доллара.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:48
А где ДС написал, что на наличном рынке рост безоборотный?
US
PS
Понедельник покажет уровень серьезности послеобеденного курсового "залета" безналичного доллара.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:54
дядя Caша значит я неправильно понял меседж . Тогда будет ещё интереснее, если выяснится, что на безоборотный межбанк выходил мой тёзка с долларовой интервенцией.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:02
Судя по оживленной дискуссии, отсутствие СКВ-заливки после обеда на межбанке все-таки "интереснее".
US
Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:02
Чёт он себя не хвалит и сирый плюсиками не забрасывает.Промокнулись.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:24
Vitl
вчера эта фраза глаз резанула, промолчал, но запомнил
а шо делать?
Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:29
на курс.коме пишут:
а шо делать?
Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:35
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Кто рано встает, тому бог дает
Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:35
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:45
Папа, возможно, включал пылесос после касания долларом отметок 26,83/26,86 на самом открытии торгов и около 11.00, когда бакс возобновил снижение до 26,84/26,86.
Потом в игру включились "недобитки" нерезидентов, а после 13.00 и наши ребята. Но долларового изобилия уже не было. И объем последующих покупок уже не смог повлиять на средневзвешенный курс доллара, показавший снижение на 5,94 коп.
US
Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:02
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