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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 552553554555

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.2 5 201
1. меньше 27
21%
43
2. 27 - 28.50
50%
101
3. 28.50 - 30
17%
35
4. 30-35
6%
12
5. больше 35
5%
10
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:48

  Яша написав:дядя Caша на межбанке оборотов-то нет. Это да. А на наличке с "бумажными" оборотами всё в порядке. Так что рост не пустой.


А где ДС написал, что на наличном рынке рост безоборотный?

US

PS

Понедельник покажет уровень серьезности послеобеденного курсового "залета" безналичного доллара.

дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:54

дядя Caша значит я неправильно понял меседж :). Тогда будет ещё интереснее, если выяснится, что на безоборотный межбанк выходил мой тёзка с долларовой интервенцией.
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:02

  Яша написав:дядя Caша значит я неправильно понял меседж :). Тогда будет ещё интереснее, если выяснится, что на безоборотный межбанк выходил мой тёзка с долларовой интервенцией.


Судя по оживленной дискуссии, отсутствие СКВ-заливки после обеда на межбанке все-таки "интереснее". :D

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:02

  чик написав:
То завтра в п*ятницю, вже як по традиції котрий тиждень МБ вниз

:?

Чёт он себя не хвалит и сирый плюсиками не забрасывает.Промокнулись. :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:24

Vitl
вчера эта фраза глаз резанула, промолчал, но запомнил :o
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:29

  дядя Caша написав:
  Яша написав:дядя Caша значит я неправильно понял меседж :). Тогда будет ещё интереснее, если выяснится, что на безоборотный межбанк выходил мой тёзка с долларовой интервенцией.


Судя по оживленной дискуссии, отсутствие СКВ-заливки после обеда на межбанке все-таки "интереснее". :D

US

на курс.коме пишут:
Национальный банк в течение одной торговой сессии провел две разнонаправленных интервенции: в первой половине дня выкупил с рынка около 10 млн. по цене 26,875 гривен, а во второй половине - продал порядка 20 млн. по цене 27,15 гривен.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:35

Национальный банк в течение одной торговой сессии провел две разнонаправленных интервенции: в первой половине дня выкупил с рынка около 10 млн. по цене 26,875 гривен, а во второй половине - продал порядка 20 млн. по цене 27,15 гривен.
[/quote]

Кто рано встает, тому бог дает :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:35

  чик написав:Vitl
вчера эта фраза глаз резанула, промолчал, но запомнил :o


пройдисвіт
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:45

  чик написав:
  дядя Caша написав:
  Яша написав:дядя Caша значит я неправильно понял меседж :). Тогда будет ещё интереснее, если выяснится, что на безоборотный межбанк выходил мой тёзка с долларовой интервенцией.


Судя по оживленной дискуссии, отсутствие СКВ-заливки после обеда на межбанке все-таки "интереснее". :D

US

на курс.коме пишут:
Национальный банк в течение одной торговой сессии провел две разнонаправленных интервенции: в первой половине дня выкупил с рынка около 10 млн. по цене 26,875 гривен, а во второй половине - продал порядка 20 млн. по цене 27,15 гривен.


Папа, возможно, включал пылесос после касания долларом отметок 26,83/26,86 на самом открытии торгов и около 11.00, когда бакс возобновил снижение до 26,84/26,86.

Потом в игру включились "недобитки" нерезидентов, а после 13.00 и наши ребята. Но долларового изобилия уже не было. И объем последующих покупок уже не смог повлиять на средневзвешенный курс доллара, показавший снижение на 5,94 коп.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 19:02

  KOKS написав:что за отскок странный

НБУ гуманный , режет хвост кусочками , по одной фаланге, сегодня остановился, шобы "секта бакса будит тока даражать" сбегала за порцией валидола :roll: .
Vadim V
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